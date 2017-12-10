لودريان: 500 إرهابي فرنسي ما زالوا في سوريا والعراق



تاريخ النشر: الأحد 10 ديسمبر 2017 باريس (أ ف ب) أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان، أن عدد المتطرفين الفرنسيين الذين ما زالوا في سوريا والعراق يناهز 500 شخص، مشدداً على أن عودتهم إلى فرنسا «أمر بالغ الصعوبة». وأبلغ لودريان لقناة «بي أف أم تي في» الإخبارية الفرنسية بالقول «هناك رقم يدور حول 500 إرهابي موجودين هناك، وهؤلاء سوف يقعون في الأسر أو يتبعثرون في أماكن أخرى». وأضاف أن «عودتهم إلى فرنسا بوسائلهم الخاصة أمر بالغ الصعوبة»، من دون مزيد من التوضيح. وكانت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي قالت في أكتوبر الماضي، إنه يجب «القضاء على أكبر عدد من المتطرفين» وإنهم «إذا قضوا بالمعارك... فهذا أفضل». واعتبر لودريان أن هزيمة «داعش» في سوريا تمت «بفضل ما قام به التحالف الدولي المناهض للتنظيم الإرهابي وكذلك أيضاً، بفضل ما قام به نظام دمشق مدعوماً من روسيا، ولكن هذا فقط في النهاية».