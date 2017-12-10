قطع رؤوس 10 من أسرة واحدة بحادث غامض في كابول



تاريخ النشر: الأحد 10 ديسمبر 2017 عواصم (وكالات) قتل 10 أشخاص على الأقل في ظروف غامضة، من قبل مسلحين مجهولين بكابول، وسط تزايد واسع في الحوادث الإجرامية، طبقاً لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس. وقع الحادث صباح أمس بعد أن اقتحم مسلحون منزلاً وقتلوا 10 على الأقل من أسرة واحدة بقطع رؤوسهم. وقال نائب رئيس شرطة كابول، حق نواز حقيار إن الحادث وقع بمنطقة بانجساد، قرب منطقة الشرطة الـ15 بالمدينة. غير أن مسؤولاً أمنياً آخر ذكر أن تقارير أولية تشير إلى أن الحادث له صلات بقضايا داخلية بين الأسرتين. من جانب آخر، لقي 8 مسلحين على الأقل، من «طالبان» حتفهم وأصيب 3 آخرون، بقصف جوي شنته القوات الأجنبية بإقليم أوروزجان جنوب البلاد. وقال مقر شرطة إقليم أوروزجان في بيان إنه تم تنفيذ القصف بمنطقة زابزاك بمدينة تارينكوت، عاصمة الإقليم.