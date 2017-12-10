انطلاق مؤتمر العشائر السورية في إسطنبول اليوم

إسطنبول (د ب ا)

يعقد المجلس الأعلى للعشائر والقبائل السورية، اليوم مؤتمره العام الأول بإسطنبول، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 60 قبيلة وعشيرة، طبقاً لما ذكرته وكالة «الأناضول» الرسمية التركية للأنباء. ونقلت الوكالة عن رئيس المجلس رافع عقلة الرجو، قوله إن المؤتمر يضم ممثلين عن كافة العشائر في سوريا من العرب والتركمان والأكراد والمسيحيين والدروز والأرمن، إلى جانب فعاليات ثورية وشخصيات معارضة، مشيراً إلى أن المؤتمر سيخرج بقرارات هامة تخص الشعب السوري.

وأشار الرجو إلى أن الوفود المشاركة ستأتي من داخل سوريا ومن تركيا ومن عدد من الدول، لافتاً إلى أن المؤتمر الذي سيستمر 3 أيام، سيكون تحت شعار «العشائر والقبائل الضامن لوحدة النسيج السوري ودعم الاستقرار وعودة المهجرين».

وأكد الزعيم العشائري أن «الهدف الرئيسي للمؤتمر هو رص الصفوف للقضاء على (حزب الاتحاد الديمقراطي)، الجناح المسلح لحزب العمال الكردستاني، وإسقاط نظام دمشق والميليشيات الطائفية التي تحارب إلى جانبه، كما سيتم نقاش تشكيل جيش وطني يضم أبناء كافة القبائل والعشائر».

وشدد على أن جميع المشاركين متفقون على وحدة التراب السوري، ويرفضون مشاريع التقسيم والفدرالية التي يحاول حزب الاتحاد الديمقراطي فرضها.

وأوضح الرجو أنه سيتم تشكيل أمانة عامة ينتخبها المؤتمر، ستشرف على الفعاليات المستقبلية، إلى جانب لجان قانونية وسياسية وعسكرية.