30 مبدعاً في مهرجان الشارقة للشعر العربي

محمد عبدالسميع (الشارقة)

أعلنت دائرة الثقافة بالشارقة خلال مؤتمر صحفي عقدته صباح أمس في مقرها بالخان، عن انطلاق فعاليات الدورة الـ16 لمهرجان الشارقة للشعر العربي يوم الاثنين المقبل، بمشاركة 30 شاعراً من 17 دولة عربية، وتكريم الشاعرين كريم معتوق (الإمارات)، ود.نور الدين صمود (تونس).

وكشف المؤتمر الذي تحدث فيه محمد القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية المنسق العام للمهرجان، والشاعر محمد البريكي، مدير بيت الشعر، مدير المهرجان، عن برنامج الأمسيات والندوات النقدية، والفعاليات المصاحبة طول أيام المهرجان الذي يتواصل حتى الثاني عشر من شهر يناير الجاري، حيث أكد القصير أن المهرجان علامة مهمة في ساحة الفعل الثقافي في الوطن العربي، بما يقدمه من برنامج حافل بالعطاء والإبداع، ويقدم فيه كوكبة من شعراء الوطن العربي، جديد إبداعهم وشعرهم وآرائهم، وكذلك يجتمع نقاد وأدباء ومديرو بيوت الشعر التي أسستها الشارقة في مدن عربية في ندوة تتناول أثر تأسيس بيوت الشعر في المشهد الثقافي العربي.

مشيراً إلى أن جائزة الشارقة للشعر العربي في هذه الدورة تكرّم قامتين شعريتين عربيتين، شاعراً من الإمارات، وآخر من الوطن العربي، تقديراً لعطائهما ودورهما في الحياة الثقافية العربية.

ولفت إلى أن الدورة الجديدة للمهرجان تأتي ترجمة لمعطيات وآليات مشروع الشارقة الثقافي، واستكمالاً لمسيرة بيت الشعر بالشارقة، وبقية البيوت الشعرية في العالم العربي التي أتمت عقدين من عمر العطاء في ساحة الإبداع والشعر، وأحدثت حراكاً إبداعياً في المدن العربية.