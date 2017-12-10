مصر تحذر من آثار الإرهاب على التنمية والقضايا الحقوقية

القاهرة (وام)

حذرت مصر من الآثار المدمرة للإرهاب على التمتع بجميع أشكال حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك إعاقة التنمية وتدمير البنية الأساسية والإضرار بالسياحة والتأثير سلباً على تدفقات الاستثمار وتعطيل النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن هذا هو المعنى الذي توافقت عليه مؤخراً، أغلبية الدول أعضاء الأمم المتحدة.

وأكدت حق الدولة ومسؤوليتها في حماية الأشخاص المتواجدين على أراضيها من تهديد الإرهاب المتصاعد.

جاء ذلك في بيان أصدرته الخارجية المصرية أمس بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يتواكب مع الذكري التاسعة والستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948.

وأكدت مصر اعتزازها بهذا اليوم وما يمثله من أهمية ودلالة كبيرة في تاريخ تطور البشرية والحضارة الإنسانية وترسيخ أسمى قيم ومعاني حقوق الإنسان كأساس للحرية والكرامة والعدل في إطار من المساواة والتعايش السلمي بين شعوب العالم كافة.