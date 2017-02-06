أبطال في العاصفة

دبي (الاتحاد)

فاز كل من خالد الجافلة، أحمد المقعودي، روس رانلز وفهد المسلّم بالمركز الأول على التوالي بفئات السيارات وسيارات البقي والدراجات النارية والدراجات الرباعية (الكوادز) في ظل ظروف مناخية صعبة شهدتها الجولة الرابعة وقبل الأخيرة من بطولة الإمارات الصحراوية في منطقة مرغم بدبي.

وتنافس المتسابقون على الرغم من الرياح القوية التي سادت الأجواء يومي الخميس والجمعة الماضيين، وجرفت الأمطار الغزيرة المسارات الصحراوية للسباق؛ مما أدى إلى صعوبة تحديد المواقع عبر نظام تحديد المواقع، كما خلفت الأمطار طبقة سميكة من الرمال الرطبة في الصحراء، والذي شكل تحدياً صعباً للدراجات النارية بشكل خاص .

في فئة السيارات، هيمن المتسابق الإماراتي خالد الجافلة على السباق بسيارته أرمادا تروفي تراكس، مسجلاً أسرع وقت بشكل متتالٍ ليصبح المرشح للفوز، وجاء البريطاني مارك باول في المركز الثاني والشيخ حمد آل ثاني من قطر في المركز الثالث في سيارتي نيسان باترول لكل منهما.

وفي فئة البقي، تمكن أحمد المقعودي من فريق بولاريس الإمارات للسباقات من تسجيل فوزه الثالث على التوالي وفرض هيمنته على البطولة، والسعي إلى الفوز باللقب الذي حصل عليه سابقاً موسم 2014-2015، وجاء زميله عمر صوان في المركز الثاني والبريطاني توم بيل في المركز الثالث، واضطر المتسابق رايان تراتش، الذي كان يتصدر البطولة قبل بدء الجولة، إلى الانسحاب بسبب مشاكل ميكانيكية.