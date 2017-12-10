التحالف يتقدم في الساحل الغربي بدعم من القوات الإماراتية

بسام عبد السلام ، وام (صنعاء ، عدن)

واصلت قوات التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، والمقاومة اليمنية تقدمها في الساحل الغربي اليمني ووصلت مشارف التحيتا وحيس، بدعم كبير من القوات المسلحة الإماراتية في ضربة كبيرة لميلشيات الحوثي الإيرانية في اليمن، وذلك بعد الانتصار الكبير الذي حققته القوات عبر تحرير مدينة الخوخة بالكامل. وتواصل قوات التحالف العربي تحقيق انتصاراتها الحاسمة في الساحل الغربي وذلك بعد تحرير مدينة الخوخة بالكامل، إضافة إلى فتح محاور جديدة في أماكن مختلفة لتحرير جميع المحافظات والمناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية.

ويعد تحرير الخوخة والتقدم السريع في هذا القطاع محطة مفصلية على طريق التحرير الشامل والذي قامت فيه القوات المسلحة الإماراتية بالدور الأكبر ووجهت من خلاله ضربة قاضية للمشروع الانقلابي لما تمثله الخوخة من أهمية كبرى وموقع استراتيجي، وهو ما كان له أطيب الأثر في نفوس الشعب اليمني الذي يقدر غالياً مواقف البطولة والتضحيات الطاهرة التي قدمها ويقدمها أبناء الإمارات الأبرار لإنقاذ اليمن.

وصرح مصدر مسؤول بالمقاومة اليمنية لوكالة أنباء الإمارات «وام» بأن تقدم قوات التحالف العربي والمقاومة اليمنية شمالا يمثل إنجازا عسكريا كبيرا على خطة التحرير الكامل لليمن من ميلشيات الحوثي الإيرانية التخريبية إضافة إلى قطع طريق الإمدادات الخاصة بها. وأشار إلى أن قوات المقاومة اليمنية بدأت التقدم على محاور عدة لتحرير المناطق الساحلية من قبضة ميليشيات الحوثي الإيرانية وذلك بإسناد كبير من القوات الإماراتية ضمن قوات التحالف العربي في اليمن حيث تم تحرير مديرية الخوخة بالكامل وذلك بعد استكمال تحرير منطقة جبل حرزين الزهاري والرويس والوعرة ويختل وموشج شمال المخا بمحافظة تعز، حيث عادت الحياة الطبيعية إلى مدينة الخوخة إضافة إلى إعادة افتتاح مستشفي الخوخة.

وبدأت هيئة «الهلال الأحمر الإماراتية» الذراع الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة ضمن خطة الإغاثة التي تنفذها في اليمن تقديم المساعدات لسكان المناطق المحررة الذين تضرروا من احتلال ميليشيات الحوثي الإيرانية وشملت إرسال قوافل إغاثية إلى مدينة الخوخة والقرى المجاورة لها كخطوة أولى حيث تم توزيع آلاف السلال الغذائية لإغاثة السكان الذين يعانون ظروفا معيشية صعبة جراء الحصار الحوثي.