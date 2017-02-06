عالية خالد تنتزع لقب «شطرنج الإعاقة السمعية»

دبي (الاتحاد)
حصل نادي دبي للمعاقين على المراكز الثلاثة الأولى في بطولة ذوي الإعاقة السمعية للشطرنج، التي نظمتها لجنة الإمارات لرياضة الصم باتحاد رياضة المعاقين، وتوجت عالية خالد رضوان بالمركز الأول، وحلت عائشة الحوسني بالمركز الثاني، فيما أحرزت ندى السيد المركز الثالث.
وشهدت البطولة منافسات قوية بين اللاعبات للظفر بالمراكز الأولى للبطولة والتي أقيمت بنادي دبي للشطرنج الثقافي بمشاركة 10 لاعبات، وتعد البطولة إحدى البطولات المدرجة ضمن روزنامة لجنة الإمارات لرياضة الصم للموسم الرياضي 2016-2017 .
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وقالت إن الهدف في الفترة القادمة توسيع قاعدة اللعبة وجذب العديد من اللاعبين واللاعبات لممارسة اللعبة، وذلك من أجل توفير عدد كبير منهم لمستقبل اللعبة خلال السنوات القادمة، وتوجهت بالشكر في ختام حديثها لكل من شارك في إنجاح البطولة، وأكدت أن الدور الذي تقوم به الأجهزة الفنية والإدارية كبير وهام في النهوض برياضة ذوي الإعاقة بشكل عام وذوي الإعاقة السمعية بشكل خاص.