خليل غانم: تين كات حسم الموقعة الآسيوية بـ «الواقعية»

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

أكد خليل غانم، المحلل الفني، أن الجزيرة قدم مباراة بطولية كشفت عن القدرات الكبيرة للاعبيه أمام فريق بطل مثل أوراوا الياباني، لأن «فخر أبوظبي» خاض المواجهة بأجنبيين فقط، ومنح الثقة للاعبين العطاس وسالم عبدالله وسالم راشد ويعقوب الحوسني، رغم أن الأخير كان على دكة البدلاء في اللقاء الافتتاحي، مشيراً إلى أنه أعاد إلى الأذهان القدرات الجيدة التي يتميز بها، وقال: الفريق الياباني أخطأ في تقديراته خلال الشوط الثاني، وهو يتخلى عن الحذر الدفاعي، وهو ما أتاح الفرصة لعلي مبخوت من أجل منح الجزيرة الأفضلية في الدقيقة 52، والمؤكد أنه دفع الثمن غالياً بالتغيير التكتيكي، لأنه كان يطمع في الفوز، بعد التعادل في الشوط الأول.

وأضاف: القراءة الواقعية للمدرب تين كات، من أهم الأسباب في الفوز الذي تحقق للمرة الثانية في مونديال الأندية أمام الكبار، إلى جانب وضع التكتيك المناسب للشوطين وأخذ في الاعتبار كل الاحتمالات المتوقعة من الفريق الياباني، وهو ما أجبر الأخير على تغيير أسلوبه.

وقال خليل غانم، إن الشوط الأول شهد حالة كبيرة من التكافؤ بين الفريقين، رغم النوايا الهجومية في الوصول إلى المرميين، بوجود العناصر الجيدة على مستوى الوسط والدفاع، موضحاً أن الجزيرة بدأ المواجهة بطريقة 4-2-3-1 وهي جيدة، لأنه نجح من خلالها، في إغلاق المنافذ أمام الفريق الياباني، حيث كان واضحاً أن الدفاع في الجزيرة، يبدأ من الوسط وليس من الخلف، في حين أن الفريق الياباني لعب بطريقة 4-4-2، مع أسلوب دفاعي يبدأ من الخلف، وهو يضع في اعتباره وجود مهاجم جيد، مثل علي مبخوت، يمكن أن يهدد مرماه، ووضح في الفرصة التي حصل في الدقيقة 33 .

وأضاف: كان يمكن أن تؤثر طريقة الدفاع من وسط الملعب التي اتبعها تين كات، وذلك بوجود لاعبين على قدر كبير من الكفاءة الهجومية في أوراوا هما شينزو كوروكي ورافائيل سيلفا، والجيد أن التركيز كان بدرجة عالية من المدافعين مسلم فايز وسالم راشد ومحمد عايض وفارس جمعة، إلى جانب الدور المهم للاعبي المحاور، وهو ما أدى إلى الحد من المحاولات الهجومية والخطورة الكبيرة للاعبي أوراوا، خصوصاً يوكي موتو، كما أن الثلاثي مبارك بوصوفه وأحمد العطاس والبرازيلي رومارينيو قاموا بدور رائع في دعم المحاولات الهجومية.