«جزيرة» الأحلام

مصطفى الديب (أبوظبي)

يوم للتاريخ وملعب للذكرى، سيظلان خالدين في ذاكرة كرة الإمارات، ليلة الحلم الذي تجسد حقيقة بسواعد الرجال، يوم التاريخ الذي سُطر بروح الأبطال، مباراة الأساطير، رجال الجزيرة الذين صنعوا التاريخ عندما صعدوا إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، لمواجهة ريال مدريد «الملكي العنيد»، يوم الأبعاء المقبل، وذلك بعد أن حقق «فخر أبوظبي» فوزاً تاريخياً على أوراوا الياباني بطل آسيا بهدف مساء أمس في الدور ربع النهائي.

وواصل علي مبخوت فارس «كتاب ألف ليلة وليلة» الذي سطره الجزيرة، مساء أمس، هواية الصعود إلى المجد، عندما سجل هدف الفوز على الفريق الياباني في الدقيقة 52، بعد تمريرة بينية نموذجية من البرازيلي رومارينيو، لينطلق الفارس على صهوة جواده، باتجاه مرمى أوراوا الياباني، ليتفحص زوايا الحارس ثم يودعها مثل السهم من بين أقدامه، معلناً الفرحة التاريخية لجماهير «فخر أبوظبي».

ونجح الجزيرة في تحويل الحلم إلى حقيقة، من خلال خطة تكتيكية محكمة قادها المخضرم تين كات من خارج الخطوط.

وفي الوقت الذي أعتقد فيه الكثيرون أن الجزيرة سيكون صيداً سهلاً لبطل آسيا، جاء أداء الجزيرة بـ «نكهة» عالمية، اختلط فيها الفكر بالأداء، فتحول إلى ملحمة تاريخية بأقدام إماراتية.