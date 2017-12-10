كروس.. إنجاز مميز

سيكون الألماني توني كروس نجم ريال مدريد الإسباني، أمام فرصة تحقيق إنجاز مميز في هذه البطولة في حال تمكن فريقه من حصد اللقب، حيث ستصبح المرة الرابعة التي يرفع بها كأس العالم للأندية بعدما حقق اللقب مرتين في صفوف «الملكي» عامي 2014 و2016، وقبلها مرة مع بايرن ميونيخ الألماني عام 2013. ويعتبر كروس ضابط الإيقاع في وسط ميدان ريال مدريد، وذلك ببرودة أعصاب ألمانية ودقة تمريرات حاسمة من صاحب الـ27 عاماً، جعلت منه أحد أفضل لاعبي العالم في السنوات الماضية، بعدما نثر سحره ليقود الريال لحصد لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات، وقاد منتخب بلاده للفوز بلقب كأس العالم الماضية في البرازيل. وشكل انتقال كروس إلى ريال مدريد في عام 2014، حدثاً عادياً في ذلك الوقت، لكنه سرعان ما تحول إلى ما يشبه «البصمة» في سوق الانتقالات، حيث كلف خزائن الريال مبلغ قدر بنحو 25 إلى 30 مليون يورو، وبالنظر لما قدمه اللاعب من عطاء وتألق والتقدير الحالي لسعره في حال أراد أحد الفرق التعاقد معه، فإن ريال مدريد عقد وقتها أحد أفضل صفقاته على الإطلاق.

وكشف كروس أن سر نجاحه يعود إلى والده رونالد الذي عمل مدرباً في قطاع الناشئين في فريق هانزا رستوك الألماني، وشقيقه الأكبر فيلكس الذي لعب في صفوف فيردر بريمن لسنوات طويلة، لكن توني كان العنصر الأكثر نجاحاً في العائلة.