ديانا حداد: الجزيرة فخر العرب

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

أكدت الفنانة ديانا حداد أن مواجهة الجزيرة لنادي ريال مدريد في مونديال الأندية المقام في أبوظبي حالياً أشبه بحلم جميل، خصوصاً عندما تقام البطولة علي الأراضي الإماراتية، وقالت: الفرصة مواتية للجزيرة الآن لكتابة التاريخ الذي يعد نقطة فاصلة في تاريخ الكرة الإماراتية.

واعتبرت استضافة أبوظبي لبطولة كبيرة بهذا الحجم شرفا كبيرا خصوصاً إذا ما اقترن بمشاركة عربية كبيرة ونتائج قوية.

وأضافت: الجزيرة اجتهد واستحق أن ينال مكانة رفيعة، وهو بحق فخر لكل العرب.

وقالت حداد: كنت أتمنى تواجد الهلال السعودي مع الجزيرة والوداد لكن الحظ عانده، إلا أن الفريق قادر على التواجد في العام المقبل.