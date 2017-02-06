الشارقة بطل كرة الهدف للمكفوفين

الشارقة (الاتحاد)
انتزع فريق الشارقة لقب النسخة الثانية عشرة لبطولة الإمارات لكرة الهدف للمعاقين بصرياً، بفوزه على فريق أبوظبي بنتيجة 15-10 في المباراة النهائية التي أقيمت مساء السبت في مقر الجمعية في الشارقة، وحل في المركز الثالث فريق دبي، وحصل لاعب الشارقة نواف خلفان عبيد على كأس هداف البطولة بتسجيله 22 هدفاً.
وتوَّج عادل عبدالله الزمر رئيس مجلس إدارة الجمعية، الفائزين في حضور عبدالرحمن البستكي، مدير الجمعية، وأعضاء مجلس الإدارة.
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وأكد عادل الزمر أن نشاط الجمعية متجدد من أجل توفير عوامل النجاح للمشاركين في بطولات المعاقين بصرياً، وأشار إلى أن البطولة أصبحت من أهم أنشطة الجمعية السنوية، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على مسيرة المنتخب في ظل الاهتمام الكبير الذي تجده رياضة ذوي الإعاقة من القيادة الرشيدة مما أهلها لحصد النتائج الإيجابية على الصعد كافة.
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من جانبه أشاد عبدالرحمن البستكي مدير الجمعية وكابتن المنتخب، بنجاح النسخة الثانية مما سينعكس إيجاباً على جميع المشاركين وعلى صعيد لاعبي المنتخب.
وقال: العناصر الشابة التي تفرزها مثل هذه البطولات تكون نواة للاعبي المنتخب في المستقبل القريب، خصوصاً أن جمعية المعاقين بصرياً تسعى دائماً من أجل اتساع دائرة المشاركين في بطولات كرة الهدف التي تسير بخطوات ثابتة إلى الأمام في ظل الاهتمام التي تحظى به من الجمعية.