الشارقة بطل كرة الهدف للمكفوفين

الشارقة (الاتحاد)

انتزع فريق الشارقة لقب النسخة الثانية عشرة لبطولة الإمارات لكرة الهدف للمعاقين بصرياً، بفوزه على فريق أبوظبي بنتيجة 15-10 في المباراة النهائية التي أقيمت مساء السبت في مقر الجمعية في الشارقة، وحل في المركز الثالث فريق دبي، وحصل لاعب الشارقة نواف خلفان عبيد على كأس هداف البطولة بتسجيله 22 هدفاً.

وتوَّج عادل عبدالله الزمر رئيس مجلس إدارة الجمعية، الفائزين في حضور عبدالرحمن البستكي، مدير الجمعية، وأعضاء مجلس الإدارة.

ضمت القائمة الذهبية لفريق الشارقة المتوج بلقب النسخة الثانية عشرة: نواف خلفان عبيد، وأحمد حسن الملا، وبدر عبدالعزيز القصاب، ومحمد حسن غريب ومحمود سعيد نعمان بينما ضمت القائمة الفضية لفريق أبوظبي: أحمد سعيد علاي، وأحمد يعقوب إبراهيم، ومحمد راشد الغفلي، ونور الدين فهد، وضمت قائمة فريق دبي اللاعبين: عبدالرحمن البستكي كابتن منتخب الإمارات، وخالد خميس بوسهم، وأحمد علي غريب، وأحمد محمد إسحاق.

وأكد عادل الزمر أن نشاط الجمعية متجدد من أجل توفير عوامل النجاح للمشاركين في بطولات المعاقين بصرياً، وأشار إلى أن البطولة أصبحت من أهم أنشطة الجمعية السنوية، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على مسيرة المنتخب في ظل الاهتمام الكبير الذي تجده رياضة ذوي الإعاقة من القيادة الرشيدة مما أهلها لحصد النتائج الإيجابية على الصعد كافة.

وأضاف: بطولة كرة الهدف حققت أهدافها المنشودة والنجاحات التي حققها المنتخب لم تأتِ من فراغ وإنما كانت نتاجاً منطقياً للجهد المبذول والتي كان لها المردود الإيجابي على مشاركات منتخبنا على الصعيد الخليجي.

من جانبه أشاد عبدالرحمن البستكي مدير الجمعية وكابتن المنتخب، بنجاح النسخة الثانية مما سينعكس إيجاباً على جميع المشاركين وعلى صعيد لاعبي المنتخب.

وقال: العناصر الشابة التي تفرزها مثل هذه البطولات تكون نواة للاعبي المنتخب في المستقبل القريب، خصوصاً أن جمعية المعاقين بصرياً تسعى دائماً من أجل اتساع دائرة المشاركين في بطولات كرة الهدف التي تسير بخطوات ثابتة إلى الأمام في ظل الاهتمام التي تحظى به من الجمعية.