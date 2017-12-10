بيل يتعرض لـ21 إصابة منذ قدومه للريال «ماركا»: زيدان ليس واثقاً في جاهزية «الزجاجي»



تاريخ النشر: الأحد 10 ديسمبر 2017 دبي (الاتحاد) يسابق الويلزي جاريث بيل الزمن، من أجل اللحاق بأولى مباريات الريال في مونديال الأندية، وتحديداً مباراة الدور قبل النهائي التي تقام الأربعاء المقبل، وعلى الرغم من تأكيدات زين الدين زيدان المدير الفني للريال، أن بيل يقترب من الوصول إلى مستوى جيد من الجاهزية، فإن عدم مشاركته في موقعة الريال وإشبيلية أمس يعمق من الشكوك حول جاهزيته. وأشار زيدان إلى أن النجم الويلزي الذي تأكد انضمامه لقائمة الريال في مونديال الأندية، سوف يكون مع الفريق في أبوظبي، على الرغم من عدم دخوله التدريبات الجماعية، حتى ما قبل مواجهة إشبيلية، وأكد زيدان أنه سوف ينتظر حتى يتحقق من قدرة بيل على خوض مباريات كأس العالم للأندية. ومن المرجح أن يستكمل بيل برنامج التأهيل ويعود للتدريبات الجماعية في أبوظبي، حيث يرغب اللاعب في المشاركة مع فريقه في منافسات البطولة، من أجل تخفيف الضغوط التي تحاصره، فقد أصبح واحداً من اللاعبين الذين يتواجدون في العيادة وصالة التدريبات والتأهل، أكثر مما يتواجد داخل المستطيل الأخضر في تشكيلة الملكي الأساسية. تعرض بيل لـ21 إصابة منذ قدومه من توتنهام للريال، في صفقة كبدت خزائن المدريدي 100 مليون يورو، ليصبح اللاعب الأغلى في التاريخ في وقت إتمام الصفقة، وخاض الجناح الويلزي 55% من الوقت الذي كان يتوجب عليه خوضه مع الريال، مما يعمق من الشكوك حول إمكانية رحيله عن النادي شريطة أن يحصل النادي الإسباني على مقابل مالي يعوضه الجزء الأكبر من الصفقة باهظة الثمن التي أبرمت عام 2013.