«الفلاش ممنوع» في البطولة بأمر «الفيفا»!

أبوظبي (الاتحاد)

عقد مسؤولو الدائرة الإعلامية بالاتحاد الدولي، اجتماعاً تنسيقياً أمس، مع المصورين المعتمدين لتغطية البطولة، في قاعة المؤتمرات، باستاد مدينة زايد الرياضية، هدف إلى التعريف بالواجبات والمسؤوليات التي يفترض أن يقوم بها المصورون الاطلاع عليها، قبل مواجهتي نصف النهائي أمس.

واستمر الاجتماع لمدة دقيقتين فقط، تم خلاله التركيز على منع استخدام «فلاشات» الكاميرات بشكل قاطع، بحسب ما هو معمول به في البطولات العالمية بلا استثناء، إلى جانب التركيز على عدم التحرك أثناء المباراة، والاستقرار في المكان المخصص للمصورين، لضمان سير عملية التنظيم بصورة سلسة على أرض الملعب من دون أي معوقات.

وشدد الاجتماع على أن يقوم المصورون بالتقاط صور لباتشوكا المكسيكي أولاً، لوجوده على يسار المنصة الرئيسية، قبل التوجه إلى تصوير الوداد، والحال ينطبق على مباراة الجزيرة وأوراوا الياباني، حيث تم تصوير «فخر أبوظبي»، ومن ثم منافسه.

وتعمد الدائرة الإعلامية بالاتحاد الدولي، على عقد هذه الاجتماعات، وتوجيه الدعوة للمصورين المعتمدين لتغطية البطولة، مع بداية كل دور على حدة.

وشهد المركز الإعلامي بمدينة زايد الرياضية أمس نشاطاً مكثفاً من مندوبي وسائل الإعلام المحلية والعالمية.