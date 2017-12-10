باريوس: نملك الأدوات للوقوف في وجه الريال

أبوظبي (الاتحاد)

بحكم التاريخ يجد بطل «كوبا ليبرتادوريس» نفسه دائماً، في موقف يجبره على خوض نهائي كأس العالم، ولا مجال للأعذار مهما كانت، ولن يكون جريميو استثناءً، وهو ما يعترف به المهاجم لوكاس باريوس، أحد أبرز نجوم الفريق البرازيلي، بأن اللعب في نادٍ كبير مثل جريميو يضعهم دائماً أمام التحديات والتعايش مع الضغط، ووصف المسؤولية بالرائعة.

وقال: نعرف أننا مرشحون للصعود إلى النهائي، ولكن لتحقيق ذلك ينبغي التفكير في نصف النهائي أولاً وقبل كل شيء، هكذا خضنا منافسات كوبا ليبرتادوريس، وسارت الأمور بشكل جيد بالنسبة لنا.

وقاد باريوس فريق جريميو إلى اللقب، بعد مشوار متميز، ويملك مهاجم باراجواي ثقة كبيرة بقدرة الفريق على الفوز بلقب «أبوظبي 2017».

وخلافاً للسنوات السابقة، حيث تفصل 5 أشهر بين نهائي كوبا ليبرتادوريس وبداية كأس العالم للأندية، وصل جريميو إلى الإمارات، وهو ما زال منتشياً بلقبه القاري، إلا أنه مطالب بالتركيز بسرعة على مباراته الأولى.

وعن الخطوة الأولى للفريق، قال: إنها ليست ميزة بالنسبة لنا، وفي نصف النهائي، الأهم هو تقديم أفضل أداء ممكن، ومن الوارد أن ينال التعب من اللاعبين بعد موسم شاق وطويل، إلا أن السعادة كبيرة بحصد اللقب القاري، وخوض كأس العالم للأندية، ونريد أن نبذل أقصى الجهد في البطولة، وهناك جوانب أساسية في التربع على قمة أندية أميركا الجنوبية، والتي يمكن الاستفادة منها في أبوظبي، ومنها قوة الفريق ووحدته وروحه الجماعية العالية، بعيداً عن «الأنانية»، وقال: جريميو لعب بشكل أفضل خارج ملعبه، خلال مشواره في كوبا ليبرتادوريس، وهو ما يعكس مدى نضج الفريق وتماسكه.

ولا يخفي باريوس رغبته في مواجهة ريال مدريد في النهائي، مؤكداً في الوقت ذاته أن جريميو لديه ما يكفي من الأدوات والأسلحة للوقوف نداً أمام بطل أوروبا، وقال: بالطبع نملك ما يلزم لذلك، ورغم ما يزخر به «الملكي» من لاعبين، وما فاز به من ألقاب، سوف ننافسه وندافع عن حظوظنا أمامه إذا وضعتنا الأقدار ضده، ولن نحضر من أجل النزهة، بل العودة متوجين بالكأس.

يعد باريوس هداف جريميو عام 2017، وسجل له 18 هدفاً في 43 مباراة، خاض منها 33 أساسياً، وولد في سان فيرناندو بالأرجنتين في 13 نوفمبر 1984، وبدأ مشواره الاحترافي عام 2003 مع أرجنتينيوس جونيورز، وجريميو هو النادي ال13 الذي يحمل قميصه، وسبق له اللعب تشيلي والمكسيك وألمانيا وروسيا وفرنسا والصين، وبعد حصوله على جنسية باراجواي لعب مع المنتخب في كأس العالم جنوب أفريقيا 2010.