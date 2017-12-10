باريوس: نملك الأدوات للوقوف في وجه الريال

أبوظبي (الاتحاد)
بحكم التاريخ يجد بطل «كوبا ليبرتادوريس» نفسه دائماً، في موقف يجبره على خوض نهائي كأس العالم، ولا مجال للأعذار مهما كانت، ولن يكون جريميو استثناءً، وهو ما يعترف به المهاجم لوكاس باريوس، أحد أبرز نجوم الفريق البرازيلي، بأن اللعب في نادٍ كبير مثل جريميو يضعهم دائماً أمام التحديات والتعايش مع الضغط، ووصف المسؤولية بالرائعة.
وقال: نعرف أننا مرشحون للصعود إلى النهائي، ولكن لتحقيق ذلك ينبغي التفكير في نصف النهائي أولاً وقبل كل شيء، هكذا خضنا منافسات كوبا ليبرتادوريس، وسارت الأمور بشكل جيد بالنسبة لنا.
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وخلافاً للسنوات السابقة، حيث تفصل 5 أشهر بين نهائي كوبا ليبرتادوريس وبداية كأس العالم للأندية، وصل جريميو إلى الإمارات، وهو ما زال منتشياً بلقبه القاري، إلا أنه مطالب بالتركيز بسرعة على مباراته الأولى.
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ولا يخفي باريوس رغبته في مواجهة ريال مدريد في النهائي، مؤكداً في الوقت ذاته أن جريميو لديه ما يكفي من الأدوات والأسلحة للوقوف نداً أمام بطل أوروبا، وقال: بالطبع نملك ما يلزم لذلك، ورغم ما يزخر به «الملكي» من لاعبين، وما فاز به من ألقاب، سوف ننافسه وندافع عن حظوظنا أمامه إذا وضعتنا الأقدار ضده، ولن نحضر من أجل النزهة، بل العودة متوجين بالكأس.
يعد باريوس هداف جريميو عام 2017، وسجل له 18 هدفاً في 43 مباراة، خاض منها 33 أساسياً، وولد في سان فيرناندو بالأرجنتين في 13 نوفمبر 1984، وبدأ مشواره الاحترافي عام 2003 مع أرجنتينيوس جونيورز، وجريميو هو النادي ال13 الذي يحمل قميصه، وسبق له اللعب تشيلي والمكسيك وألمانيا وروسيا وفرنسا والصين، وبعد حصوله على جنسية باراجواي لعب مع المنتخب في كأس العالم جنوب أفريقيا 2010.