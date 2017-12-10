ريمونتادا الدون تهز «عرش ميسي»!

محمد حامد (دبي)

هل يحق له أن يقول «أنا الأفضل في التاريخ»، ربما لم يسبقه لاعب آخر في تاريخ كرة القدم انتزع لنفسه حق «التقييم الذاتي»، وهو ما قد يعتبره البعض واقعية امتزجت بالجرأة والثقة، وقد يعتبره البعض الآخر غروراً يرقى إلى حد الصدمة، انطلاقاً من أن الجمهور والإعلام والتاريخ هم من يملكون «حقوق التقييم»، وبعيداً عن الجدل الذي اندلع ولن يتوقف قريباً حول أحقية رونالدو، في أن يصف نفسه بأنه الأفضل في التاريخ، فإن الأرقام تنحاز له بشدة في السنوات الأخيرة على المستويات كافة جماعياً وفردياً، ولعل أهمها «الريمونتادا» التاريخية التي حققها أمام منافسة الأبدي ليونيل ميسي.

نجح «الدون» في معادلة ميسي في عدد مرات التتويج بالكرة الذهبية، وأصبح في خزائن رونالدو 5 كرات مثل ليو، وهو ما لم يتحقق بسهولة، فقد عاد النجم البرتغالي من بعيد في «ريمونتادا» للتاريخ، وبعد أن كان الأرجنتيني متقدماً 4-1، عاد الدون ليعادله 5-5، ومن ثم يصبح عام 2018 حاسماً في صراعهما، خاصة أنهما يتقدمان في العمر، وعلى الأرجح لن يستمرا في احتكار صدارة المشهد، وسوف يكون هناك من يملك القدرة على تهديد عرشيهما، وإنهاء احتكارهما للقب الأفضل عالمياً بحكم عامل الزمن على الأقل.

بالعودة إلى «ريمونتادا رونالدو» أمام ميسي، فهي كما تقول الأرقام لم يسبق لها مثيل في التاريخ، وفي ظل الصراع الملتهب بينهما الذي جعل كرة القدم أكثر جاذبية في السنوات العشر الأخيرة، فإنه يمكن القول إنهما صنعا ما لم يصنعه أي ثنائي آخر في التاريخ، فقد تعاونا معاً في صنع مباراة ممتدة لما يقرب من 10 سنوات، ومقياس التقييم طوال هذا العقد هو الكرة الذهبية، التي ذهبت لكل منهما 5 مرات، ولكن يحسب لرونالدو أنه عاد ليتعادل 5-5 بعد أن كان ميسي متقدماً 4-1 في عام 2012.

2008