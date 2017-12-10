ريمونتادا الدون تهز «عرش ميسي»!

محمد حامد (دبي)
هل يحق له أن يقول «أنا الأفضل في التاريخ»، ربما لم يسبقه لاعب آخر في تاريخ كرة القدم انتزع لنفسه حق «التقييم الذاتي»، وهو ما قد يعتبره البعض واقعية امتزجت بالجرأة والثقة، وقد يعتبره البعض الآخر غروراً يرقى إلى حد الصدمة، انطلاقاً من أن الجمهور والإعلام والتاريخ هم من يملكون «حقوق التقييم»، وبعيداً عن الجدل الذي اندلع ولن يتوقف قريباً حول أحقية رونالدو، في أن يصف نفسه بأنه الأفضل في التاريخ، فإن الأرقام تنحاز له بشدة في السنوات الأخيرة على المستويات كافة جماعياً وفردياً، ولعل أهمها «الريمونتادا» التاريخية التي حققها أمام منافسة الأبدي ليونيل ميسي.
نجح «الدون» في معادلة ميسي في عدد مرات التتويج بالكرة الذهبية، وأصبح في خزائن رونالدو 5 كرات مثل ليو، وهو ما لم يتحقق بسهولة، فقد عاد النجم البرتغالي من بعيد في «ريمونتادا» للتاريخ، وبعد أن كان الأرجنتيني متقدماً 4-1، عاد الدون ليعادله 5-5، ومن ثم يصبح عام 2018 حاسماً في صراعهما، خاصة أنهما يتقدمان في العمر، وعلى الأرجح لن يستمرا في احتكار صدارة المشهد، وسوف يكون هناك من يملك القدرة على تهديد عرشيهما، وإنهاء احتكارهما للقب الأفضل عالمياً بحكم عامل الزمن على الأقل.
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2008
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