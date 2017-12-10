طلال الهاشمي: هدفنا تقديم تجربة استثنائية يشهد لها الضيوف

أمين الدوبلي (أبوظبي)

ترتيبات خاصة حرصت عليها اللجنة المنظمة لمونديال الأندية لاستقبال ريال مدريد الإسباني، القادم لبدء حملة الدفاع عن اللقب، عندما يستهل مشواره في «النسخة 14» المقامة حالياً في ضيافة الإمارات، بمباراة نصف النهائي أمام الجزيرة في الساعة التاسعة مساء بعد غد «الأربعاء»، باستاد مدينة زايد الرياضية.

من جانبه، أكد طلال الهاشمي مدير إدارة المسابقات في اللجنة المحلية للبطولة، وقال: الريال يصل على طائرة خاصة، وتم اتخاذ كل الترتيبات لاستقباله، ونقل «البعثة الملكية» إلى فندق الإقامة، وعندما أرسلنا لهم مرافقاً وتجهيزات فندق الإقامة، لم تكن لهم أي اشتراطات، أو مطالبات استثنائية، ونوفر للعملاق الإسباني المستوى نفسه من الجودة الذي نوفره للأندية الأخرى، وأي فريق يطلب منا شيئاً نسعى لتوفيره، حتى يشعر الضيوف بأن مونديال أبوظبي استثنائي من الأوجه كافة.

وأشار إلى أن هناك غرفة متابعة في لجنته تعقد اجتماعاً يومياً في الساعة التاسعة صباحاً، للاطلاع أولاً بأول على آخر المستجدات، والتعامل مع كل المعطيات، مؤكداً أن اللجنة تضم عضواً من «الفيفا»، هو مدير لجنة المسابقات بها، وممثلين للشرطة، والإسعاف، والعمليات، والمتطوعين.

وقال الهاشمي: منذ الأول من ديسمبر الجاري، نعقد اجتماعاً يومياً، ويستمر حتى نهاية البطولة، سواء بمدينة العين، حينما تكون المباريات باستاد هزاع بن زايد، وأبوظبي في مباريات استاد مدينة زايد الرياضية، ومن حسن الطالع، أننا لم نتلق حتى الآن سوى الإشادات من الأندية المشاركة بحسن التنظيم، وسهولة المواصلات، والدخول والخروج للملاعب، وجودة الفنادق، كما هناك إشادة بالغة من كل المعنيين والمهتمين بحفل الافتتاح المبسط الذي توافق مع متطلبات «الفيفا»، وجاء باهراً رغم مدته القصيرة.

وقال: هناك إشادات كبيرة بملاعب التدريب، سواء في أبوظبي أو العين، وهو الأمر الذي نتج عنه وجود نية لدى بعض الفرق لإقامة معسكرات تدريبية بالإمارات خلال المرحلة المقبلة، وجاءتنا مقترحات بالفعل من باتشوكا وأوكلاند سيتي بهذا المعنى، ونحرص دائماً عند تحرك حافلة أي فريق، على أن ترافقها سيارة شرطة، كما أن كل حصة تدريبية تتوفر فيها سيارة إسعاف.

وأضاف: اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، على تواصل دائم مع كل اللجان العاملة في البطولة، وحرص معاليه على القيام بجولات تفقدية يوم الافتتاح لكل مرافق الاستاد، وزار كل اللجان، وعقد اجتماعاً مع اللجنة المنظمة، كما أن عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي مدير البطولة، يتابع أعمالنا يومياً، ولم نترك شيئاً للمصادفة، ولهذا نحن على ثقة بأننا سوف نؤكد للجميع أنهم أمام تجربة استثنائية.

وقال: نظمنا رحلات ترفيهية لبعض الأندية التي طلبت ذلك، حيث قام البعض منهم بزيارة المسجد الكبير للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات، وزيارات أخرى لكورنيش أبوظبي وقصر الإمارات، لأننا معنيون بتقديم صورة متميزة لتراث دولتنا وتاريخها المشرف لكل الوفود.