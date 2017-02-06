«نصف هدف» يمنح الإمارات كأس ماكلارين للبولو

دبي (الاتحاد)

أحرز فريق الإمارات كأس ماكلارين الفضي للبولو بعد فوزه على فريق ديزرت بالم بفارق نصف هدف 8.5-8، لفارق الهنانديكاب، في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما أمس الأول بملعب نادي الحبتور للفروسية والبولو، وهي البطولة الثانية على التوالي لفريق الإمارات بعدما نجح في الفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، والمثير أن فريق ديزرت بالم كان طرفاً في نهائي البطولتين.

وعقب المباراة أقامت اللجنة المنظمة حفل ختام للبطولة وتتويج الفرق الأوائل، وحصل تيريرا لاعب فريق الإمارات على جائزة أفضل لاعب في البطولة، بينما فاز بلقب أفضل خيل، الحصان جاسيكا للاعب تيريرا.

ووجه محمد خلف الحبتور، رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبي، الشكر إلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، مشيداً بالرعاية الكريمة التي حظيت بها البطولة من سموه، مما أعطى للحدث بعداً دولياً، وحلق بها إلى الآفاق.

وأضاف «لعل من أبرز ظواهر البطولة تنظيمياً هو الارتياح من كل الفرق المشاركة، وكان التحكيم نجم البطولة، إلى جانب رعاية طيران الإمارات للحدث وللمرة الأولى، لتصبح شريكاً أساسياً للنجاحات التي تحققت».