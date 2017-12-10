«الوداد» الحزين !

أمين الدوبلي (أبوظبي)

ضرب باتشوكا المكسيكي موعداً مع جريميو البرازيلي بطل أميركا اللاتينية يوم الثلاثاء المقبل، باستاد هزاع بن زايد قبل نهائي كأس العالم للأندية، بفوزه على الوداد المغربي بهدف أحرزه فيكتور جوزمان، في المباراة التي جرت بينهما أمس على استاد مدينة زايد الرياضية، وكسر جوزمان حالة الجمود التي ظلت قائمة بين الفريقين حتى الدقيقة 112، برأسية متقنة وضعت فريقه في المقدمة، وحملته إلى نصف النهائي. واستحق جوزمان أن يكون نجم اللقاء، حيث لعب دوراً حيوياً في الربط بين الدفاع والهجوم، وأتم تفوقه بتسجيله هدف اللقاء.

بدأت المباراة بمفاجأة من فريق الوداد، حيث اعتمد على 4 لاعبين يملكون النزعة الهجومية، هم عبداللطيف نصير، وزهير الهاشمي، وأشرف بنشرقي، ومحمد يوسف في محاولة لتسجيل هدف مبكر، وفرض سيناريو التوتر على الفريق المكسيكي، وهو ما منح الفريق فرصة السيطرة الفعلية في البداية، أما فريق باتشوكا فاحتفظ بأسلوبه في اللعب دون تغيير، وهي (4 &ndash 4 &ndash 2) معتمدا على كل من انجلو ساجال ومعه اريك اجوير في المقدمة، خصوصاً الفترات الأولى مع مرونة من جانب مدربه لإجراء بعض التعديلات. وبالفعل جاءت البداية ودادية سريعة حصل من خلاله على ضربة ركنية عن طريق أشرف بنشرقي من الجبهة اليسرى، لم تستغل، وتألق الحارس العجوز صاحب الـ 44 سنة أوسكار بيريز، في صفوف باتشوكا ومنح فريقه ثقة البدايات، عندما تصدى لرأسية بنشرقي، ولم يظهر فريق باتشوكا في ملعب الوداد إلا في الدقيقة العاشرة من خلال كرة عرضية خطيرة من الجبهة اليسرى تقدم لها الحارس الودادي زهير العروبي، بعدها ضاعت فرصة هدف من الفريق المكسيكي، من عرضية متقنة وصلت إلى أنجلو ساجال المنفرد ولكنه فشل في اللحاق بالكرة.

عاد الوداد للظهور عندما تدخل المدافع إيمانويل جارسيا لإنقاذ عرضية خطيرة من الجبهة اليسرى، قبل أن تصل إلى بنشرقي، وبمرور الوقت ظهرت ثغرة دفاعية في الفريق الودادي بالجبهة اليسري، لوجود فراغ بها بين لاعبي الوسط والدفاع تنبه له دييجو أولونسو، فنقل كل اللعب فيها، وبدأ يضغط منها بقوة من بعد مرور ربع ساعة. تراجع الوداد للخلف بعدما اصطدم بالدفاعات القوية لباتشوكا، على أمل استدراج المكسيكيين للأمام ثم الإجهاز عليهم بالمرتدات، ولكنه نفذ الشق الأول من الخطة، وفشل في الجانب الأخر، فانحصر اللعب وسط الملعب معظم الفترات وظلت الجبهة اليمنى من باتشوكا تشكل خطورة.

على عكس بداية الشوط الأول جاء الشوط الثاني، فبادر باتشوكا واستفاد هوندا من خطأ في التمرير لحارس الوداد وسدد بجوار القائم، وبمرور الوقت تحول سلاح اللياقة البدنية تدريجيا لصالح الفريق المكسيكي، لكن الآمال ظلت قائمة على عودة الفريق، خصوصا في ظل زئير الجماهير في المدرجات، والتي دفعت الوداد للظهور على استحياء من خلال هجمة عنترية لوليد الكرتي، لم تسفر عن شيء. تدخل دييجو ألونسو لتغيير الواقع الهجومي من أجل استثمار اللمسة الأخيرة، فدفع بالمهاجم جارا، بدلاً من ساجال، ورد عموته بالدفع بإسماعيل الحداد بدلاً من محمد أولاد يوسف، ودخلت المباراة في دقائقها الأخيرة مرحلة الإثارة، فضاعت فرصة خطيرة من الوداد، ورد باتشوكا بأخرى تحولت إلى ركنية، حتى شهدت الدقيقة 70 تغييراً جذرياً بطرد إبراهيم نقاش بعد حصوله على الإنذار الثاني للخشونة مع اسمانويل جارسيا، فتراجع الوداد وهاجم على استحياء عبر بنشرقي ووليد الكرتي فقط. حتى انتهى الوقت الأصلي بالتعادل. في الوقت الإضافي واصل باتشوكا هجومه والتزم الوداد بالدفاع الصلب مع الاعتماد على المرتدات، ووقفت البسالة الدفاعية ويقظة زهير العروبي دوراً كبيراً في استمرار التعادل، حتى فض جوزمان الاشتباك في الدقيقة 112 بهدف من رأسية متقنة.