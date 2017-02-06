نجوم الجولف في بطولة «جاري بلاير انفيتيشنال»

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، تنطلق اليوم، بطولة جاري بلاير انفيتيشنال للجولف، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع مؤسسة الفارس الأسود الدولية، وذلك في ملعب شاطئ جزيرة السعديات للجولف بمشاركة نخبة من نجوم الجولف ومجموعة من المشاهير العالميين يتقدمهم ايقونة الجولف العالمي جاري بلاير. وتأتي البطولة التي تتزامن مع عام الخير امتداداً لبطولات جاري بلاير الخيرية العالمية التي ينظمها البطل بهدف جمع التبرعات لصالح مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أسهمت هذه البطولات الخيرية وعلى مدى سنوات طويلة بجمع أكثر من 62 مليون دولار تم توزيعها على الأطفال الفقراء والمحتاجين، مما ساعد على تغيير حياتهم نحو الأفضل، وتهدف المؤسسة إلى جمع 100 مليون دولار بحلول العام 2025. وقام جاري ـ بطل الجراند سلام ـ امس بزيارة لمركز زايد الزراعي للتنمية والتأهيل في مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية في منطقة المفرق، بحضور فاضل المنصوري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي وعبد الله الكمالي رئيس قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة في مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية ومحمد العريفي مدير المركز.

ومن جانبه أكد فاضل المنصوري، على أهمية استضافة أبوظبي لفعاليات بطولة جاري بلاير الخيرية للجولف، مشيراً إلى أن الهدف منها يأتي وفقاً لمبادرات عام الخير وتوجيهات القيادة الرشيدة في تحسين وتغيير حياة الملايين من الأطفال إلى الأفضل، مشيداً بزيارة أسطورة الجولف والفائز بالقاب 9 بطولات عالمية كبرى لمركز زايد الزراعي للتنمية والتأهيل في مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية والتعرف على مدى الإمكانيات التي تسخرها مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة في دعم مسيرة وتأهيل فئات الإعاقة، مشيدا بجهود المؤسسة وتحضيراتها الكبيرة لاستقبال النجم العالمي.