الشامسي: «اليوم الرياضي الوطني» حدث مهم في أجندتنا

دبي (الاتحاد)

أكد العميد سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة أن مبادرة اليوم الرياضي الوطني والتي تنطلق للمرة الثانية يوم 16 فبراير المقبل، عززت مفهوم المشاركة المجتمعية لدى كل الفئات وفتحت المجال لتقديم نماذج فريدة في التعبير عن حب الوطن.

وقال «اليوم نستعد للاحتفال بحدث مهم في أجندتنا الرياضية الذي يأتي انطلاقا من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بتخصيص 24 ساعة كاملة للأنشطة الرياضية كافة سواء البرية أو البحرية أو الجوية، وذلك ترجمة لشعاره السامي وهو الإمارات تجمعنا والجميع يبذل قصارى جهده من أجل الترويج للحدث بأفضل صورة ممكنة ووصوله لأكبر عدد ممكن من الشرائح العمرية، لكونه يستهدف الكبار والصغار وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى منتسبي المؤسسات والقطاعات والهيئات بمختلف أنواعها».

وأشار إلى أهمية المبادرة ورقي أهدافها، حيث قال «مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم متعددة ومنوعة وهدفها الأساسي دائما خدمة الإنسان وهذا ليس بالأمر الجديد على قيادة الإمارات، التي تحرص على توفير سبل العيش الكريم، بما يحقق الغاية المرجوة في الارتقاء بمستوى الفرد الذهني والنفسي الذي يعود دون شك على المجتمع بأكمله، فهي رؤية ورسالة اعتدنا عليها من قيادة هذا البلد المعطاء، لتصبح الإمارات من أولى الدول المعروفة بالمبادرات والبرامج الإنسانية والمجتمعية النبيلة؛ لتعزز بذلك مكانتها الرائدة على خريطة العمل المجتمعي على المستويات كافة».

وعن الأنشطة التي تنظمها القيادة العامة لشرطة الشارقة كشف«عن تنظيم شرطة الشارقة لفعاليات منوعة لخدمة اليوم الرياضي الوطني والمساهمة في إنجاحه، حيث حددنا برنامجا متكاملا لمختلف الإدارات داخل القيادة بالتنسيق مع مجلس الشارقة الرياضي لتدشين مجموعة من الأنشطة والفعاليات الرياضية والبدنية والترفيهية سواء للمنتسبين أو النزلاء».