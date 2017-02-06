تجمعات ومعسكر مغلق لمنتخبي الشباب والناشئين

أمين الدوبلي(أبوظبي)
أكد يوسف البلوشي مدير الإدارة الفنية باتحاد الجو جيتسو أن الإمارات سوف تشارك بفريقين في بطولة العالم للناشئين والشباب باليونان منتصف الشهر المقبل، مشيرا إلى أن المنتخبين يستعدان بقوة لهذه المناسبة منذ أكثر من شهر، وأن اللاعبين في حالة بدنية ومعنوية مميزة، حيث يتولى الإشراف على منتخب الشباب المدرب البرازيلي روبيرتو ليما، ويشرف على منتخب الناشئين مواطنه هنريكي.
وقال البلوشي: بطولة العالم المقبلة تحظى باهتمام كبير لدى كل المهتمين باللعبة في العالم، وهي لا تقل في قيمتها علن بطولة بولندا الأخيرة للكبار التي فاز فيها بطلنا العالمي فيصل الكتبي بالذهبية في الحزام الأسود، ولدينا طموحات كبيرة في تحقيق عدد من الميداليات الملونة لمختلف الفئات، لأننا لم نكن راضين على النتائج التي حققناها في النسخة الأخيرة العام الماضي التي أقيمت في مدريد، وبرغم أن البطولة سوف تتزامن مع أبوظبي جراند سلام التي تقام جولتها الأخيرة في لندن بنفس التوقيت إلا أننا سوف ندفع بالمنتخب الأول في لندن، وبالناشئين والشباب في اليونان، وسوف نسعى بكل قوة لحصد الميداليات في المحفلين.
|
وعن مرحلة الاستعداد الأخيرة قبل السفر إلى اليونان قال: سيكون هناك معسكر مغلق في نادي ضباط القوات المسلحة لمدة أسبوع، وكنا نتمنى أن تكون مدته أسبوعين لكن اللاعبين معظمهم طلبه، وهم مرتبطون بدراستهم، ومن أجل ذلك تم تقليص مدة المعسكر إلى أسبوع فقط، وأنا أتابع الاستعداد وأشعر برضا كامل عنها، ومتفائل بتحقيق نتائج طيبة في اليونان، وللعلم فإن بعض لاعبينا شاركوا في تصفيات بطولة التحدي وأبلوا بلاء حسنا، ومنحونا نظرة تفاؤلية، ومع ذلك فنحن نتوقع أن تكون المنافسة شرسة لأن معظم دول العالم تشارك في هذا الحدث بأفضل لاعبيها، ونحن مستعدون لذلك بشكل جيد، وسوف يشارك معظم لاعبي المنتخب في بطولة الشارقة الدولية الأسبوع المقبل.
|
وأضاف البلوشي: برغم كثرة الأحداث والبطولات في الاتحاد إلا أننا لا نفاجأ بأي شيء، لأن كل شيء مبرمج، ويعلن عنه في بداية كل موسم خلال الأجندة السنوية، وبالتالي فإن كل المسارات تسير بشكل متوازٍ، ولا يوجد أي تضارب، وفي نفس الوقت نهتم بملف تطوير الفتاة الإماراتية، وأصبح لدينا منتخبات في مختلف الفئات، وأن وجود فاطمة الظاهري كمشرفة لأنشطة الفتيات يمثل نواة جيدة لتحقيق انطلاقة إدارية في هذا الملف، تتواكب مع الانطلاقة الفنية المستهدفة لأننا نتطلع إلى تحقيق اختراقات آسيوية وعالمية في النتائج على مستوى الفتيات في السنوات الثلاث المقبلة، ولدينا المواهب القادرة على تحقيق ذلك بشرط الاستمرار في العمل بدأب واجتهاد.