«ديربي» الساحل الشرقي يبتسم لـ «ذئاب» مارادونا

الفجيرة (الاتحاد)

ابتسم ديربي الساحل الشرقي للذئاب بعد أن نجح اللاعب الشاب أحمد الحفيتي في تسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 39، ليمنح الفجيرة النقاط الثلاث على حساب النمور ويصل للنقطة 11 في جدول الترتيب، مزاحماً بني ياس في الصدارة بعد أن احتل المركز الثاني، فيما ظل النمور عند رصيدهم السابق 8 نقاط.

وقدم الفريقان مباراة مثيرة، وتمكن الذئاب من حسم اللقاء، رغم وجود مارادونا في المدرجات بسبب عقوبة الإيقاف الصادرة بحقه.

جاء اللقاء مثيراً في شوطه الأول، خاصة من جانب اتحاد كلباء الذي كانت له الأفضلية في الدقائق الأولى، وشكل ضغطاً كبيراً ومتواصلاً على مرمى سعيد صادق حارس الفجيرة الذي تألق في الذود عن مرماه.

وبعد مرور أكثر من 25 دقيقة، تساوى الأداء الفني بين الفريقين، بسبب تحركات الفجيرة عبر محترفه الفرنسي عمر كاسوكو الذي أهدر انفراداً تاماً بالمرمى.