  • الأحد 21 ربيع الأول 1439هـ - 10 ديسمبر 2017م
  10:10     وزير الدفاع الإسرائيلي يأمل في انتهاء الاحتجاجات الفلسطينية     

«ديربي» الساحل الشرقي يبتسم لـ «ذئاب» مارادونا
حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 10 ديسمبر 2017

الفجيرة (الاتحاد)

ابتسم ديربي الساحل الشرقي للذئاب بعد أن نجح اللاعب الشاب أحمد الحفيتي في تسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 39، ليمنح الفجيرة النقاط الثلاث على حساب النمور ويصل للنقطة 11 في جدول الترتيب، مزاحماً بني ياس في الصدارة بعد أن احتل المركز الثاني، فيما ظل النمور عند رصيدهم السابق 8 نقاط.

وقدم الفريقان مباراة مثيرة، وتمكن الذئاب من حسم اللقاء، رغم وجود مارادونا في المدرجات بسبب عقوبة الإيقاف الصادرة بحقه.

جاء اللقاء مثيراً في شوطه الأول، خاصة من جانب اتحاد كلباء الذي كانت له الأفضلية في الدقائق الأولى، وشكل ضغطاً كبيراً ومتواصلاً على مرمى سعيد صادق حارس الفجيرة الذي تألق في الذود عن مرماه.

وبعد مرور أكثر من 25 دقيقة، تساوى الأداء الفني بين الفريقين، بسبب تحركات الفجيرة عبر محترفه الفرنسي عمر كاسوكو الذي أهدر انفراداً تاماً بالمرمى.

وفي الشوط الثاني، أجرى الفرنسي محمد ديجابور مدرب اتحاد كلباء عدداً من التغييرات من أجل تنشيط الهجوم، واعتمد مارادونا على اللعب على المرتدات. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 