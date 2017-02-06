797 مليون درهم أرباح «جي أف إتش» خلال 2016

المنامة(الاتحاد)

حققت مجموعة جي إف إتش المالية 217.12 مليون دولار (797 مليون درهم)، أرباحاً صافية خلال العام 2016 مقارنة بخسائر قيمتها 5.52 مليون دولار سجلتها المجموعة في العام 2015 جراء اعتماد مخصصات.

وسجلت المجموعة ربحاً موحداً صافياً بقيمة 233.05 مليون دولار أميركي خلال العام، مقارنة بما مقداره 12.03 مليون دولار أميركي في العام السابق.

وارتفعت قيمة الربح الصافي للمساهمين خلال الربع الأخير من عام 2016 إلى 213.18 مليون دولار أميركي مقارنة بخسارة بقيمة 9.6 مليون دولار أميركي خلال الربع الأخير من عام 2015، فيما ارتفعت قيمة الربح الصافي الموحد للفترة أيضاً إلى 223.34 مليون دولار أميركي، وذلك بعد اعتماد مخصصات بقيمة 196.1 مليون دولار أميركي، مقابل خسارة بقيمة 5.9 مليون دولار أميركي سجلتها المجموعة في الربع الأخير من عام 2015.

وارتفع إجمالي الإيرادات الموحدة للمجموعة لعام 2016 بالكامل إلى 578.96 مليون دولار أميركي مقارنة بما مقداره 87.99 مليون دولار أميركي في عام 2015، حيث يعزى الجزء الأكبر من هذه الزيادة إلى الدخل المحقق من التحصيلات الناتجة عن الأحكام القضائية الصادرة لمصلحة المجموعة بقيمة مسجلة بلغت 464 مليون دولار أميركي. وبلغت قيمة الربح التشغيلي الموحد قبل اعتماد المخصصات ما مقداره 454.16 مليون دولار أميركي خلال عام 2016 مقارنة بما قيمته 25.88 مليون دولار أميركي في عام 2015، بينما بلغ إجمالي المصروفات التشغيلية خلال العام ما مقداره 124.8 مليون دولار أميركي مقارنة بما مقداره 62.11 مليون دولار أميركي خلال العام السابق. وارتفع إجمالي الأصول من 2.65 مليار دولار أميركي في عام 2015 إلى 3.30 مليار دولار أميركي في عام 2016.