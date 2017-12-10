دياكيه يحرز هدفه الـ 52 في دوري الخليج العربي

أبوظبي (الاتحاد)

يحسب لنجم العين إبراهيم دياكيه قدرته على تغيير مجريات مباراة فريقه رأساً على عقب، بعدما دفع بها المدير الفني زوران مطلع الشوط الثاني، وبعد شوط أول لم يشهد أي فرص محققة لـ«الزعيم» مقابل فرصتين خطرتين للظفرة.

دياكيه الذي احتل موقعه في منتصف الميدان خلف المهاجمين دوجلاس وبيرج نجح في إحداث تغيير واضح في طريقة لعب العين الذي أحرز هدف السبق بواسطة محمد عبدالرحمن، قبل أن يضيف دياكيه نفسه الهدف الثاني من جملة خططية جميلة، وهو الهدف الذي حمل الرقم 52 على صعيد مشاركة اللاعب بدوري الخليج العربي، سواء مع نادي الجزيرة أو نادي العين الذي انضم إليه موسم 2013-2014.