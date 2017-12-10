ابن جذلان: جاهزون لضم سيلفا في «الميركاتو الشتوي»

أبوظبي (الاتحاد)

أكد صالح بن جذلان المزروعي رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة أن الظروف تكالبت على الفريق خلال مسيرته بالمرحلة الأولى لبطولة الدوري، ووضعته في المركز قبل الأخير، وهو الموقع الذي لا يليق بالقدرات التي يملكها الفريق، لافتاً إلى أن الظفرة كان يستحق التواجد في منتصف الترتيب على أقل تقدير.

وشدد ابن جذلان على أن الإصابات لعبت دوراً كبيراً في الحد من قدرات الفريق، رغم الأداء الجيد الذي قدمه الظفرة في معظم مباريات المرحلة الأولى، وآخرها أمام العين لكنه ظل يفتقد إلى مسألة الحسم أمام المرمى وبالأخص مع غياب ايلتون ألميدا المؤثر بسبب الإصابة، وأضاف بن جذلان: «الإصابات أدت إلى عدم الثبات في التشكيلة التي يخوض بها الجهاز الفني المباريات، وهو الأمر الذي لا يمكن انتقاد المدرب بشأنه فالظروف كانت أقوى من الجميع. أمام العين لاحت لنا عديد الفرص، لكن ليس هنالك من يقوم بإنهاء هذه الهجمات».

وأكد ابن جذلان أن النادي متفائل بالمرحلة القادمة، وبأن ينجح الفريق في تجاوز الظروف القاهرة التي مر بها، فالثقة في الجهاز الفني واللاعبين كبيرة ولم تهتز طوال المرحلة الماضية، في انتظار فتح باب الانتقالات الشتوية، والتي سيكون فيها وقفة مع الفريق إلى جانب دراسة احتياجاته المختلفة.

وكشف ابن جذلان أن كافة أوراق المحترف البرازيلي جورجي سيلفا جاهزة لضمه إلى الفريق فور فتح باب الانتقالات الشتوية، معرباً عن ثقة النادي بأن كافة الإجراءات التي قام بها في سبيل التعاقد مع اللاعب وفق اللوائح الدولية، مشيراً إلى أن عملية تسجيل اللاعب ستتم بعد دراسة وضع ايلتون ألميدا بشكل جيد، ومعرفة إن كان الأخير يملك القدرة على خوض مباريات الفريق ببطولة كأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة، في حين أن التعاقد مع اللاعب الأوزبكي ايجور سيرجييف ما زال قيد الدراسة في انتظار وصوله إلى الدولة.