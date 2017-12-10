الفريق السعودي يحرز كأس الصداقة الخليجية لالتقاط الأوتاد

أبوظبي (وام)

توج الشيخ زايد بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان في إسطبلات قرية بوذيب للفروسية بمنطقة الختم الفريق السعودي بطلا لكأس الصداقة الخليجية لالتقاط الأوتاد التي نظمها نادي تراث الإمارات على مدى ثلاثة أيام تحت إشراف الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد وبالتعاون مع اتحاد الفروسية بمشاركة أربع دول هي المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والمملكة المغربية إلى جانب الإمارات.

تقام البطولة ضمن احتفالات النادي باليوم الوطني وينظمها برعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس النادي.

وقام الشيخ زايد بن محمد بتكريم الفريق السعودي بكأس البطولة والفائز بالمركز الأول لجولات اليوم الأخير من فعاليات الكأس.. كما توج فارس المنتخب السعودي مهند اليامي بلقب أفضل فارس في منافسات الكأس وذلك بحضور سنان أحمد المهيري المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات في النادي، ومحمد مهير المزروعي مدير قرية بوذيب العالمية للقدرة وعدد من المسؤولين في النادي، إلى جانب رؤساء وفود الدول المشاركة وجمهور من محبي هذه الرياضة.

وكرم الشيخ زايد بن محمد كلا من الفريق العماني والفريق المغربي الفائزين بالمركزين الثاني والثالث على التوالي، في منافسات امس التي شملت شوطي«حلقتين ووتد» 6 + 4 سم وشوطي هدف معلق ووتد سيف «6 + 4» سم وشوطي تتابع رمح «4»سم، وشوطا واحدا تتابع سيف «6» سم.

وهنأ الشيخ زايد بن محمد الفائزين وأثنى على جهود جميع الفرسان والمستوي المتميز الذي يبشر بمستقبل عربي واعد لهذه الرياضة ومستوى أخلاقيا يليق بالفرسان العرب وينسجم مع توجيهات سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان التي تشدد على المستوى الأخلاقي في مختلف الرياضات لا سيما الرياضات التراثية التي يحرص سموه على الحفاظ عليها والعمل على زيادة انتشارها، والتنوع فيها.