الفريق السعودي يحرز كأس الصداقة الخليجية لالتقاط الأوتاد

أبوظبي (وام)
توج الشيخ زايد بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان في إسطبلات قرية بوذيب للفروسية بمنطقة الختم الفريق السعودي بطلا لكأس الصداقة الخليجية لالتقاط الأوتاد التي نظمها نادي تراث الإمارات على مدى ثلاثة أيام تحت إشراف الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد وبالتعاون مع اتحاد الفروسية بمشاركة أربع دول هي المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والمملكة المغربية إلى جانب الإمارات.
تقام البطولة ضمن احتفالات النادي باليوم الوطني وينظمها برعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس النادي.
|
وكرم الشيخ زايد بن محمد كلا من الفريق العماني والفريق المغربي الفائزين بالمركزين الثاني والثالث على التوالي، في منافسات امس التي شملت شوطي«حلقتين ووتد» 6 + 4 سم وشوطي هدف معلق ووتد سيف «6 + 4» سم وشوطي تتابع رمح «4»سم، وشوطا واحدا تتابع سيف «6» سم.
|