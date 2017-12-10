800 لاعب في النسخة الثالثة لـ «بارالمبية» شباب آسيا

أسامة أحمد (دبي)

أكملت دبي كافة استعداداتها لافتتاح النسخة الثالثة للألعاب الآسيوية البارالمبية للشباب 2017 في السابعة والنصف مساء اليوم باستاد دبي لأصحاب الهمم المصمم بمواصفات حديثة، والتي تقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتعد الحدث الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط بمشاركة 800 لاعباً ولاعبة يمثلون 30 دولة يتنافسون في 7 ألعاب مختلفة، وهو أكبر رقم من حيث المشاركة في بطولات آسيا، وتشمل المنافسات رفعات القوة وكرة الطاولة وكرة الهدف والتي يستضيفها نادي دبي لأصحاب الهمم بينما تقام الريشة الطائرة بنادي الوصل والبوتشيا بنادي شباب الأهلي دبي، بينما يستضيف مجمع حمدان الرياضي السباحة.

وقررت اللجنة المنظمة إقامة حفل مبسط للافتتاح دعت له 100 شخصية كضيوف شرف نظرا لأهمية الحدث الآسيوي فيما ستكون ضربة بداية المسابقات بكرة الهدف بنادي دبي لأصحاب الهمم صباح اليوم بعد أن بدأت طلائع الوفود تصل إلى الدولة تباعا فيما أقيم التصنيف الطبي أمس من أجل انطلاق المسابقات المختلفة.

يذكر أن القارة الآسيوية تعد الأكبر من حيث نسبة الرياضيين من أصحاب الهمم والتي تمثل 70 % من العالم خصوصا أن آسيا الأكثر نشاطا في مجال الرياضة بصفة عامة ورياضة أصحاب الهمم على وجه الخصوص حيث تقام كل 4 سنوات الألعاب الآسيوية البارالمبية على غرار الألعاب البارالمبية الدولية التي ينظمها المجلس البارالمبي الدولي.

ووجه محمد محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة العليا المنظمة للألعاب البارالمبية للشباب الشكر إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي راعي هذا الحدث الآسيوي على دعمهم لرياضة أصحاب الهمم.