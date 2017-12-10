شباب الأهلي يخصص أكبر صالة للجو جيتسو

رضا سليم (دبي)

أسدل الستار أمس على منافسات النسخة الخامسة لبطولة دبي الدولية لمحترفي الجو جيتسو، التي نظمها اتحاد اللعبة على مدار يومين، بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي دبي، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية.

حضر منافسات اليوم الأخير، محمد عبدالكريم جلفار رئيس اتحاد اليد ونبيل عاشور أمين عام الاتحاد، ومحمد حسن السويدي رئيس شركة الجزيرة للألعاب الرياضية، ومطر سرور نائب المدير التنفيذي لنادي شباب الأهلي دبي، وعامر علي والدكتور ماجد سلطان عضوا اللجنة الفنية للدمج بنادي شباب الأهلي، ومن اتحاد اللعبة، فهد علي الشامسي المدير التنفيذي للاتحاد الأمين العام للاتحادين الآسيوي والدولي، ويوسف البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد، مسؤول الأندية، ومنصور الظاهري عضو مجلس إدارة الاتحاد.

أما على مستوى النتائج لمنافسات البدلة، فقد فاز محمد المطروشي لاعب الشارقة بالميدالية الذهبية لوزن 55 كجم، للبدلة البيضاء، وجاء في المركز الثاني عبدالله الظاهري لاعب الجزيرة، وحصل على البرونزية فارس البلوشي لاعب الجزيرة، وفي وزن 60 كجم، فاز زايد الكثيري لاعب الجزيرة بالميدالية الذهبية، وحصل على الفضية المصري مؤيد بركات، وفي وزن 81 كجم، فاز الروسي أبوبكار ابكاروف بالميدالية الذهبية، وحصل على الفضية خصيب سهيل المقبالي، لاعب فريق العين، وفي وزن 94 كجم، فاز بالمركز الأول عبدالله القبيسي لاعب الوحدة، والثاني من نفس النادي إسماعيل البلوشي.

وفي مسابقات البدلة الزرقاء، في وزن 55 كجم، فاز بالمركز الأول ذياب النعيمي من نادي العين والثاني علي الغيثي من المدرسة الثانوية العسكرية بالعين، وفي وزن 73 كجم، فاز بالمركز الأول، البرازيلي رويان وحصد المركز الثاني عمر الحوسني لاعب الجزيرة، والثالث نهيان الحتيلي لاعب الوحدة.