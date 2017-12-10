شباب الأهلي يخصص أكبر صالة للجو جيتسو

رضا سليم (دبي)
أسدل الستار أمس على منافسات النسخة الخامسة لبطولة دبي الدولية لمحترفي الجو جيتسو، التي نظمها اتحاد اللعبة على مدار يومين، بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي دبي، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية.
حضر منافسات اليوم الأخير، محمد عبدالكريم جلفار رئيس اتحاد اليد ونبيل عاشور أمين عام الاتحاد، ومحمد حسن السويدي رئيس شركة الجزيرة للألعاب الرياضية، ومطر سرور نائب المدير التنفيذي لنادي شباب الأهلي دبي، وعامر علي والدكتور ماجد سلطان عضوا اللجنة الفنية للدمج بنادي شباب الأهلي، ومن اتحاد اللعبة، فهد علي الشامسي المدير التنفيذي للاتحاد الأمين العام للاتحادين الآسيوي والدولي، ويوسف البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد، مسؤول الأندية، ومنصور الظاهري عضو مجلس إدارة الاتحاد.
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وفي مسابقات البدلة الزرقاء، في وزن 55 كجم، فاز بالمركز الأول ذياب النعيمي من نادي العين والثاني علي الغيثي من المدرسة الثانوية العسكرية بالعين، وفي وزن 73 كجم، فاز بالمركز الأول، البرازيلي رويان وحصد المركز الثاني عمر الحوسني لاعب الجزيرة، والثالث نهيان الحتيلي لاعب الوحدة.
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