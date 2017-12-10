ديوكوفيتش يتطلع للفوز بلقب «عالمية مبادلة»

أبوظبي (الاتحاد)
أعرب نوفاك ديوكوفيتش عن رغبته باستهلال عودته إلى ملاعب التنس بالتغلب على منافسيه وتحقيق لقب الدورة العاشرة من بطولة مبادلة العالمية، التي تنطلق 28 ديسمبر، حيث ستكون هذه الزيارة الخامسة للنجم الصربي إلى أبوظبي للمشاركة في البطولة التي حقق لقبها 3 مرات.
وفي إطار تعليقه، صرّح اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً: «يشرفني دائماً الوجود في بطولة أبوظبي، وأتطلع بشوق للعودة إلى الملاعب من جديد من بوابة هذه المسابقة التي تشكل فرصةً مثاليةً للتحضير من أجل المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة».
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ويتطلّع ديوكوفيتش لبداية موسم مميزة وتتويج عودته إلى الملاعب الصفراء بتحقيق لقب البطولة التي يشارك فيها أيضاً رافائيل نادال، متصدر التصنيف العالمي الحالي، ودومنيك ثيم، المصنف خامساً، وستانيسلاف فافرينكا، الحائز على 3 بطولات جراند سلام، إضافة إلى بابلو كارينو بوستا، الذي وصل لنصف نهائي بطولة أميركا المفتوحة 2017، وميلوس راونيتش، الذي بلغ سابقاً المباراة النهائية من بطولة ويمبلدون.
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