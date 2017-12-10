ديوكوفيتش يتطلع للفوز بلقب «عالمية مبادلة»

أبوظبي (الاتحاد)

أعرب نوفاك ديوكوفيتش عن رغبته باستهلال عودته إلى ملاعب التنس بالتغلب على منافسيه وتحقيق لقب الدورة العاشرة من بطولة مبادلة العالمية، التي تنطلق 28 ديسمبر، حيث ستكون هذه الزيارة الخامسة للنجم الصربي إلى أبوظبي للمشاركة في البطولة التي حقق لقبها 3 مرات.

وفي إطار تعليقه، صرّح اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً: «يشرفني دائماً الوجود في بطولة أبوظبي، وأتطلع بشوق للعودة إلى الملاعب من جديد من بوابة هذه المسابقة التي تشكل فرصةً مثاليةً للتحضير من أجل المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة».

ونجح البطل الصربي الذي يحمل 12 لقباً في بطولات جراند سلام باعتلاء صدارة التصنيف العالمي على مدار 223 أسبوعاً بالمجمل. كما يُعدّ واحداً من أفضل لاعبي الكرة الصفراء في كل العصور، حيث حقق 68 لقباً في مختلف البطولات التي شارك فيها ليدوّن اسمه في المرتبة السادسة ضمن قائمة اللاعبين الحائزين على أكبر عدد من الألقاب في العصر الحديث، وفي المرتبة الثالثة ضمن الأسماء التي ماتزال تمارس اللعبة حتى الآن خلف كل من روجر فيدرير ورافائيل نادال. كما أصبح ثامن لاعب في التاريخ يحقق كارير جراند سلام، أي جميع البطولات الأربع الكبرى، وثالث لاعب ينجح بحصد ألقاب جراند سلام الأربعة بشكل متتال.

ويتطلّع ديوكوفيتش لبداية موسم مميزة وتتويج عودته إلى الملاعب الصفراء بتحقيق لقب البطولة التي يشارك فيها أيضاً رافائيل نادال، متصدر التصنيف العالمي الحالي، ودومنيك ثيم، المصنف خامساً، وستانيسلاف فافرينكا، الحائز على 3 بطولات جراند سلام، إضافة إلى بابلو كارينو بوستا، الذي وصل لنصف نهائي بطولة أميركا المفتوحة 2017، وميلوس راونيتش، الذي بلغ سابقاً المباراة النهائية من بطولة ويمبلدون.

وكما هي الحال دائماً، تتبع البطولة نموذج الفائز يحصد جميع الجوائز، لتمنح المشاركين فرصة التنافس على اللقب ونيل جائزة مالية مقدراها 250 ألف دولار أميركي.