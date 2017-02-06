خبراء: تخفيف الضوابط عن المصارف الأميركية يرفع أرباحها مؤقتاً ويزيد المخاطر

يوسف البستنجي (أبوظبي)

قال خبراء ماليون إن معايير المصرف المركزي الإماراتي تحصن القطاع المصرفي بالدولة من المخاطر، مؤكدين أنه «في مأمن»، ولن يتأثر بتغير المعايير التي يخضع لها القطاع المصرفي الأميركي، محذرين في الوقت نفسه من أن توجه الإدارة الأميركية الجديدة إلى تخفيف أو إلغاء الضوابط التي وضعت عقب الأزمة المالية عام 2008، سيرفع الطلب على التمويل ويزيد أرباح البنوك الأميركية مؤقتا، إلا أنه يهدد بتسريع وقوع أزمة مالية عالمية جديدة، قد تكون أكبر وأخطر.

وأشار الخبراء إلى أن حدوث أزمة مالية عالمية على المدى المتوسط أو البعيد من شأنه أن يؤثر على البنوك العاملة بالدولة نتيجة تداخل الاقتصاد الإماراتي مع الاقتصاد العالمي وتعاملات القطاع المصرفي المحلي مع الأسواق العالمية. كما حذر الخبراء المستثمرين الخليجيين من العودة إلى الانجرار مرة أخرى إلى المنتجات عالية المخاطر التي يمكن أن تعود البنوك العالمية لطرحها، وكانت سببا في تكبدهم خسائر كبيرة عقب الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وقال وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية الاستثمارات البريطاني في الإمارات، إن إلغاء الضوابط التي وضعت على عمل البنوك في الولايات لمتحدة عقب الأزمة المالية العالمية عام 2008، سيؤدي إلى زيادة المخاطر بالنسبة للعملاء والمستثمرين. وأوضح أن سنوات من تحقيقات وزارة العدل الأميركية وجهات مشرفة على عمل المصارف، أثبتت أن البنوك الكبرى في الولايات لمتحدة والعالم صممت منتجات عالية المخاطر وباعتها للجمهور من دون إعلامهم عن مستوى هذه المخاطر.

وتابع أن تحقيقات وزارة العدل الأميركية اعتبرت أن البنوك «ضللت» عملاءها، وحملتها المسؤولية، وأجبرتها على دفع غرامات والموافقة على تسويات كلفتها مئات المليارات من الدولارات. وبالتالي وضعت الجهات الأميركية ضوابط آنذاك تهدف إلى تقليل المخاطر، والعودة عن تلك الضوابط يعني عودة لما وصفه وضاح بـ «الانفلات»، الذي يعني زيادة المخاطر، وتعريض العملاء والمستثمرين لمخاطر أعلى.