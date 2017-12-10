محمد بن سليم نائباً لرئيس الاتحاد الدولي للسيارات «فيا»



تاريخ النشر: الأحد 10 ديسمبر 2017 دبي (الاتحاد) انتخب محمد بن سليم رئيس نادي الإمارات للسيارات والسياحة نائباً لرئيس الاتحاد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وعضواً في المجلس العالمي لرياضة السيارات. في الجمعية العمومية السنوية للاتحاد الدولي للسيارات «فيا» التي استضافتها باريس مؤخرا. وكان محمد بن سليم قد قاد فريق نادي الامارات للسيارات والسياحة الذين أشرفوا على 700 متطوع في سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا- 1 في أبوظبي لضمان سلامة الحدث، كما عمل بن سليم على العديد من الأحداث الدولية مثل رالي أبوظبي الصحراوي ورالي دبي باها الدولي. وتحت قيادة محمد بن سليم، أطلقت مسابقات الفورمولا 4 بالدولة وكذلك بطولة الإمارات الصحراوية بهدف تقديم المواهب الجديدة في مسابقات أكثر صعوبة.