أبوظبي يواجه ديزرت بالم في افتتاح «دولية الإمارات للبولو»

غنتوت (الاتحاد)

تنطلق اليوم منافسات بطولة الإمارات الدولية المفتوحة للبولو في نسختها السابعة عشرة، التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو بملاعبه تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة النادي ودعم مجلس أبوظبي الرياضي ومساهمة شركة بريمير موتورز، وتأتي البطولة ضمن احتفالات النادي باليوم الوطني ال 46 وتشارك فيها 5 فرق هي الإمارات للبولو، فريق أبوظبي للبولو، وولفس مهرة وفريق ديزرت بألم للبولو وفريق مازيراتي للبولو.

وتجمع المباراة الافتتاحية بين فريقي أبوظبي وديزرت بالم، يقود فريق أبوظبي فارس اليبهوني وسنتياجو جوميز وباتريكو وسانتياجو كرنداس، أما فريق ديزرت بالم فيقوده طارق البواردي، وخوان جوز وماتياس وماكسي مالكلازا، وتعقبها مواجهة قوية بين فريقي الإمارات ومازيراتي، وتضم قائمة فريق الإمارات سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم وبابلو، واجناسو وماتياس، أما فريق مازيراتي فيضم عبد الله بن دسمال السويدي وجير جيورو وفيليب ولوكاس دياز وسيكون فريق ولفس مهرة في الراحة الأولى.

من ناحية أخرى، توج فريق «أنفاسك دخون» بلقب بطولة كأس الهلال الأحمر الخيرية التي أقيمت مساء أمس الأول وخصص ريعها لصالح هيئة الهلال الأحمر قسم الأيتام، بعد فوزه على فريق فندق جنة بنتيجة أربعه أهداف مقابل هدف ونصف.

وشهد المهرجان العديد من الفقرات الترفيهية والتثقيفية التي أسهمت في نجاح المباراة الخيرية التي شارك فيها العديد من اللاعبين المواطنين والمحترفين المصنفين بمعدل 14 هاند كاب، كما شهد الاحتفال عروض لألعاب الدفاع عن النفس، بجانب قيام العديد من ورش العمل على هامش المباراة، ومسابقات للأطفال الأيتام التي جرت بالتعاون مع فريق فخر أبوظبي التطوعي وشركة أنفاسك دخون.

وفي ختام المباراة قام سعيد بن حوفان المنصوري، نائب رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت، وأحمد علي النعيمي مدير عام نادي غنتوت وخالد المرزوقي إداري بالنادي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة بتتويج الفريقين وطاقم الحكام بقيادة الحكم العالمي رودلف دوكاس.

وأكد سعيد بن حوفان أن برنامج النادي يسير كما خطط له وفقا لبرنامجه الذي اعتمده سمو رئيس النادي في بداية الموسم والذي يشهد اليوم انطلاقة بطولته الدولية السنوية المفتوحة التي رصد لها الجوائز المالية والعينية والتذكارية وسط مشاركة العديد من اللاعبين البارزين المصنفين وهي دعوة لعشاق البولو للاستمتاع بمباريات قوية تشهد مشاركة فريق بتصنيف 14 هاند كاب مما يساهم في ارتفاع مستوى المنافسة.