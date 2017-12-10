سالم العامري يظفر بكأس ياس للقدرة

أبوظبي (الاتحاد)

توج الفارس سالم مبارك العامري على صهوة الجواد «ساكس» لاسطبلات بن حم الخاصة، بطلاً لسباق ياس لملاك الإسطبلات الخاصة نجمة واحدة لمسافة 100 كيلومتر، بمشاركة 68 فارساً وفارسة، الذي أقيم أمس على ميادين قرية الإمارات العالمية للقدرة في الوثبة، بتنظيم نادي أبوظبي للفروسية وبالتعاون مع قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، وبالتنسيق مع اتحاد الفروسية، وتحت اشراف الاتحاد الدولي للفروسية، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للفروسية، وبرعاية مهرجان سموه العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وجاءت مجريات السباق في قمة الإثارة حيث احتل البطل سالم العامري المركز السابع في المرحلة الأولى لمسافة 40 كلم «اعلام زرقاء»، بزمن 1:28:34 ساعة وبمعدل سرعة بلغ 27.09 كلم/‏ساعة، وحافظ على سرعته 26.53 كلم/‏ساعة في المرحلة الثانية لمسافة 25 كلم، بالرغم من انه كان يبتعد بفارق خمس دقائق عن المتصدر، ولكن وتيرة سرعته حافظت على لياقة جواده وقطع المسافة في 2:27:00 ساعة.

وشهدت ايضا المرحلة الثالثة تأخر البطل العامري بفارق خمس دقائق عن المتصدر في المرحلتين الثانية والثالثة الفارس علي الحوسني، ونجح العامري في زيادة سرعته بالمرحلة الرابعة والأخيرة التي بلغت 27.20 كلم في الساعة، لينهي السباق لمصلحته في زمن وقدره 3:40:34 ساعة، بفارق دقيقة و6 ثوان عن الثاني.

وحل في المركز الثاني الفارس علي محمد الحوسني على صهوة «كريزي انتار» لاسطبلات حسن راكان المنصوري الخاصة، بالرغم من تقدمه للصدارة في المرحلتين الثانية والثالثة، وسجل زمناً وقدره 3:41:40 ساعة، وجاءت في المركز الثالث الفارسة الارجنتينية ديانا شوبيتا على صهوة «جي سي»كاهويل«لإسطبلات محمد النيادي مسجلة 3:45:25 ساعة.