معرض دبي الدولي للفروسية يفتتح اليوم

دبي (الاتحاد)

ينطلق اليوم بالنادي الملكي للفروسية في دبي، معرض دبي الدولي لكتب الفروسية، في مقر النادي بالخوانيج، وتقام على هامش الحدث دورة علمية قانونية تعد الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي، تحتوي على ثلاثة مباحث: الأول دورة شاملة في «آليات فض المنازعات في رياضة الفروسية»، والمبحث الثاني تحت عنوان «محكم رياضي معتمد»، فيما خصص المبحث الثالث من الدورة في «الحوكمة الرياضية».

وينظم الحدث النادي الملكي للفروسية برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وأعلن مصطفى علي بن أحمد عمشان، الرئيس التنفيذي للنادي، إن دور نشر محلية ودولية تشارك في المعرض الذي يعد الأول من نوعه في العالم، ويهدف لتفعيل مبادرة القراءة في الوسط الرياضي الخاص بالفروسية، ونشر الوعي وثقافة الفروسية من خلال أصناف الكتب المختلفة، مثل كتب السباقات وأنواعها وقوانينها وأحكامها، وكتب طب البيطرة والشعر والتاريخ والأدب والروايات والأحكام الشرعية في الفروسية وكتب الأطفال، إضافة إلى المواد المرئية في الفروسية، والتي تحتوي على الكثير من العلم والمعرفة.