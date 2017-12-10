ثلاثية لمربط عجمان في اليوم الثاني

الشارقة (الاتحاد)

حققت خيول مربط عجمان ثلاثية في اليوم الثاني لمهرجان الشارقة للجواد العربي - الإنتاج المحلي- بنسخته الرابعة عشرة، وتألقت أيضاً خيول مربط دبي وحققت ثنائية، كما برزت أيضاً خيول مربط البداير للشيخ محمد بن سعود القاسمي، ومربط الهواجر للدكتور غانم محمد الهاجري، ومربط الزبير للشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، ومربط الصقران.

وتصدر «دي رحال» لمربط دبي القسم «أ» من الشوط الرابع المخصص للأمهار الصغيرة، وحقق 92.1 نقطة، تلاه «رامي البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي وحصل على 91 نقطة، فيما حل ثالث «ع ج بندر» لمربط عجمان محققاً 90.3 نقطة.

وواصلت خيول دبي تألقها في القسم «ب» وهيمنت على الصدارة بعد أن احتلت المركزين الأول والثاني عبر كل من «دي شجاع»، و«دي بارق»، وجاء في المركز الثالث «رداد الهواجر».

وأحرز «شهوان الهواجر» لمربط عجمان المركز الأول في الشوط الخامس للأمهار عمر سنتين القسم «أ» وجاء في المركز الثاني «وهج البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، فيما حل في المركز الثالث «سلوان الزبير» للشيخة نور بنت خالد عبدالله آل ثاني، وتم الفصل بين وهج البداير و سلوان الزبير بالرجوع إلى نتيجتهما في معيار النوع بعد أن تعادلا في عدد النقاط.

وأكتسح «ج كاف» لمربط عجمان القسم «ب»، تلاه في المركز الثاني «محبوب الهواجر» للدكتور غانم الهاجري، وجاء في المركز الثالث «دي رنان» لمربط، وعادت خيول مربط عجمان للصدارة من جديد في الشوط السادس للأمهار بعمر 3سنوات واعتلى «ع ج جبران» الصدارة برصيد 92 نقطة، تلاه رفيقه «ع ج بتال» وجاء في المركز الثالث»اس كيو الناتو» لمربط الصقران.