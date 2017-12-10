«محبوبة» تواجه «مواهب» في أبوظبي اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

ينظم نادي أبوظبي للفروسية في الخامسة مساء اليوم، حفل سباقه الخامس لهذا الموسم بمشاركة 72 خيلاً، تتنافس على مضماره العشبي على مدى ستة أشواط، خصصت للخيول العربية الأصيلة، ما عدا الشوط الثاني للخيول المهجنة. وتبلغ قيمة جوائز السباق 525 ألف درهم.

وتشارك 5 خيول فقط في الشوط الرابع على لقب سباق نيزدور المخصص للخيول العربية الأصيلة مشروط لمسافة 1600 متر، بجوائز تبلغ 95 ألف درهم، ويدفع المدرب إريك ليمارتنيل بثلاثة خيول لصاحب السمو رئيس الدولة في الشوط، وهي الفرس «محبوبة» بقيادة جيرالد أفرانش البالغة من العمر خمس سنوات، وفي رصيدها أربع مرات فوز من سبع مشاركات متضمنة فوزاً واحداً من الفئة الأولى، وهناك المهرة «مواهب» بقيادة تايج أوشيه التي حققت الانتصار في آخر مشاركة.

وخصص الشوط الأول على لقب «شيك مان» لمسافة 1400 متر للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، ويشارك فيه 16 خيلاً، وتتنافس 14 خيلاً في الشوط الثاني سباق (جي ويز) لمسافة 1400 متر (تكافؤ)، وتتمثل مفاجأة الشوط في مشاركة «إيمورتاليسد»، وهي أول مشاركة لأحد أبناء الفحل «فرانكل» في الإمارات.

ويسعى الجواد «شيفان أو ايه» (العلوي/‏كوسجراف) للفوز الثاني على التوالي في كأس الوثبة ستاليونز المخصص لخيول ملاك الإسطبلات الخاصة، في الشوط الخامس، حيث تشارك مجموعة من الخيول القوية على مسافة 2200 متر (تكافؤ) بجوائز مالية تبلغ 80 ألف درهم.

ويقام السباق برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة لدعم أصحاب الإسطبلات الخاصة من المواطنين وتشجيعهم على امتلاك الخيول العربية.

ويشهد الشوط الثالث من السباق (بيبي دي كارير) صراعاً حاداً بين 7 خيول على مسافة 1600 متر (تكافؤ)، ويأتي على صدارة الخيول المتنافسة المهر «الترياق» (الحضرمي/‏هتشكوت)، والذي يسعى لتكرار فوزه قبل أسبوعين بمضمار أبوظبي.

ويختتم الحفل أيضاً بشوط (داماس) للمبتدئة على مسافة 2200 متر ومن أبرز الخيول المشاركة فيه «إي اس الأصيل نجمه» (أصيل/‏دوبس)، و«جيمي» (ليمارتنيل/‏أفرانش)، و«عجاج» (العلوي/‏كوسجراف).