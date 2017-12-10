اتحاد الرياضات البحرية يشيد بنجاح جائزة أبوظبي للفورمولا-1

دبي (الاتحاد)

وجه حريز المر محمد بن حريز رئيس اتحاد الرياضات البحرية التهنئة إلى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية على النجاح اللافت الذي حققته جائزة أبوظبي للفورمولا-1، الجولة الخامسة وقبل الختامية من بطولة العالم 2017.

وقال: نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية قدم نسخة جميلة لا تنسى في تاريخ البطولة العالمية وتميز الحدث بالعديد من الفعاليات المتميزة ومن بينها قرية السباق التي جمعت الكثير من المبادرات التي تجذب الجمهور، ومنها المعرض التراثي وإكسبو المعدات والقرية الترفيهية وركن المأكولات وركن الأطفال.

وأبدى حريز المر محمد بن حريز سعادته بالنجاح الفني الذي رافق المنافسات وأيضاً التميز الرائع لفرق الإمارات، حيث واصل فريق أبوظبي عبر زورق أبوظبي 6 بقيادة الإيطالي اليكس كاريلا صدارته للترتيب العام للبطولة العالمية برصيد 70 نقطة، وأعرب عن أمنياته أن تتواصل الصورة المتميزة لنجاح الأحداث الرياضية البحرية في الإمارات، وقال إن الجميع يترقب الختام في الإمارة الباسمة والتي تشهد على مدار أسبوع كامل مهرجانا بحريا فريدا في بحيرة خالد.