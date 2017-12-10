«الشاهينية» تحيي حفل «صباحية الحول»

الوثبة (الاتحاد)

حلقت «الشاهينية» لعبدالله سعيد العسكري بناموس أول أشواط الفترة الصباحية التي أقيمت لفئتي «الحول والزمول» لمسافة 8 كلم بالميدان الغربي واستطاعت أن تقطع مسافة الشوط بتوقيت بلغ 12:49:0 دقائق، وفي الشوط الثاني كان الموعد والناموس مع «شقرة» لصغير سعيد سهيل العميمي بعد أن أنهت مراحل الشوط بتوقيت قدره 12:43:8، وانتزع «ربدان» لمبارك سعيد عويضة السلمي ناموس الشوط الثالث بعد أن أنهى المسافة بتوقيت بلغ 12:59:6، وفي الشوط الرابع حلق «مروح» لبطي سعيد عيلان المهيري بالمركز الأول بعد أن قطع المسافة بتوقيت قدره 13:01:8، وفي الشوط الخامس كانت «ريتاج» لحمد محمد سهيل العامري على موعد مع الناموس بعد أن قطعت مراحل الشوط بتوقيت قدره 12:43:2، وأهدت «منوة» مالكها سعيد حمد سعيد المري ناموس الشوط السادس منهية مراحل الشوط بزمن بلغ 12:45:8، وفي سابع الأشواط كان «العبار» لمحمد سالم دعيفس الشامسي على موعد مع ناموس الشوط والمركز الأول بتوقيت قدره 13:09:9، وفي الشوط الثامن تقدم «الخليج» لمحمد كردوس العامري على منافسيه محرزاً المركز الأول بزمن قدره 13:11:0، وأهدت «كيف» مالكها محمد سلطان بن مرخان ناموس الشوط التاسع بعد أن قطعت مراحل الشوط بزمن قدره 12:49:8، وفي الشوط العاشر انتزعت «الفاتنة» لمحمد سلطان مرخان ناموس الشوط والمركز الأول بتوقيت بلغ 12:50:9.

وفي الشوط 11 غادر «شاهين» لسويد عامر يريو المنصوري بالناموس قاطعاً المسافة بتوقيت قدره 13:19:1، وأهدى «مزعل» مالكه سهيل سالم قناص العامري صدارة الشوط الـ 12 بعد أن قطع مراحل الشوط بزمن بلغ 13:18:6، وفي الشوط 13 تقدمت «الوارية» على منافسيها لتهدي مالكها سيف علي بالسعودي الكتبي المركز الأول بعد أن أنهى المسافة بزمن قدره 13:08:1، وفي الشوط 14 حلقت «منازف» لعايض مفرح تويم الأحبابي باللقب وحققت توقيتا قدره 13:05:6، وفي الشوط 15 تقدمت «وبرة» لسيف علي بالسعودي الكتبي على منافسيها لتكسب المركز الأول بزمن بلغ 13:11:6، وفي الشوط 16 كانت «العنود» لعلي راشد سعيد آل بريص المري على موعد الصدارة بعد أن قطعت مسافة الشوط بزمن بلغ 12:58:0، وأهدت «وصايف» مالكها سعيد حمد المزروعي ناموس الشوط 17 بتوقيت قدره 13:01:6، وفي آخر أشواط الفترة الصباحية كانت «دقايق» على الصدارة بعد أن أنهت مسافة الشوط بزمن بلغ 12:57:7، شهدت المنافسات الصباحية مشاركة كبيرة لملاك الهجن من جميع دول الخليج العربي، حصل جميع الفائزين بالأشواط على جائزة نقدية 50 ألف درهم وجوائز نقدية قيمة لأصحاب المراكز إلى العاشر بلغت 10 آلاف درهم.

«ريتاج» نجمة الخامسة

الوثبة (الاتحاد)

حققت «ريتاج» لحمد محمد سهيل العامري التوقيت الأفضل في المنافسات الصباحية لفئتي «الحول والزمول» وقطعت مسافة الشوط البالغة 8 كلم بتوقيت قدره 12:43:2، وجاء التوقيت الأفضل في الشوط الخامس والمخصص للحول المحليات.