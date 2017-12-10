عبدالله عامر (الوثبة)

شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان الشيخ زايد التراثي 2017 – 2018 مساء أمس منافسات ختام مشوار هجن الجماعة في جائزة زايد الكبرى والتي خصصت لفئة الحول والزمول لمسافة 8 كلم على أرضية الميدان الغربي بمنطقة الوثبة، كما شهد المنافسات جمع غفير من محبي ومتابعي رياضة الآصايل.

وأنتزعت «سلهودة» لمبارك طرشوم صالح العامري ناموس أول الأشواط المخصص للحول المحليات الإنتاج وحلقت مع السيف و300 ألف درهم بعد أن قطعت المسافة بزمن بلغ 12:51:9 دقيقة، وجاءت في المركز الثاني «الشاهينية» لمطر سهيل اليبهوني الظاهري بتوقيت 12:52:2، ووصلت «هملولة» لتعيب محمد مصبح الشامسي في المركز الثالث بزمن قدره 12:53:7.

وفي الشوط الثاني وسيف الحول المهجنات الإنتاج كانت «بروق» لمحمد سلطان مرخان على الموعد مع الناموس والمركز الأول لتخطف السيف و300 ألف درهم بعد أن قطعت مسافة الشوط بزمن قدره 12:48:2 دقائق، تاركة المركز الثاني لـ «مشكورة» لعبدالله سالم مصبح صروخ النعيمي بتوقيت قدره 12:51:6، وفي المركز الثالث وصلت «غزيل» لسيف سعيد سيف الكعبي بزمن قدره 12:52:2، وفي الشوط الثالث حلق «عباب» لمنصور صالح علي الحميري مع شوط الزمول المحليات الإنتاج وانتزع الخنجر و200 ألف درهم بزمن قدره 13:27:2، وجاء في المركز الثاني «مهيض» لمظفر محمد خموشة العامري بزمن قدره 13:28:5، وفي المركز الثالث وصل «مياس» لمطر مهير محمد خميس الكتبي بتوقيت بلغ 13:30:8.

وفي الشوط الرابع للزمول المهجنات الإنتاج تقدم «نبه» لحمد راشد غدير الكتبي على منافسيه ليكسب الخنجر و200 ألف درهم بزمن قدره 13:20:2، تاركا المركز الثاني لـ «منفذ» لعبيد سعيد منانه الكتبي بتوقيت قدره 13:21:5، وفي المركز الثالث وصل «راهي» لسالم لويهي الزفنة العفاري بزمن بلغ 13:22:3، وفي الشوط الخامس المخصص لسيف الحول المحليات المفتوح كانت «بينونة» على موعد مع المركز الأول والناموس لتهدي مالكها مبارك بن نصرة العامري السيف و300 ألف درهم بعد أن قطعت المسافة بتوقيت قدره 12:49:5، وجاءت في المركز الثاني «حشيمة» لمحمد زايد خلفان المنصوري بتوقيت بلغ 12:51:5، وفي المركز الثالث وصلت «الشاهينية» لعلي خليفة بالرشيد السويدي بزمن قدره 12:51:8.

وفي الشوط السادس وسيف الحول المهجنات حلقت «أريام» لعيسى أحمد مطر الفلاحي بالناموس بعد أن قطعت مسافة الشوط في زمن قدره 12:38:3 لتكسب السيف و300 ألف درهم، تاركة المركز الثاني لـ «الظبية» لحمود محمد سالم الوهيبي بزمن بلغ 12:44:4، ووصلت في المركز الثالث «براكة» لمحمد زايد خلفان المنصوري بتوقيت قدره 12:51:4، وفي الشوط السابع كان الموعد مع «الأسد» لمحمد سلطان مرخان الكتبي الذي خطف الخنجر و200 ألف درهم بعد أن قطع مسافة الشوط بتوقيت قدره 13:16:8، وجاء في المركز الثاني «حطام» لأحمد شاهين خلفان المزروعي بزمن قدره 13:23:7، ووصل «هملول» لمحمد قنون محمد الكليلي في المركز الثالث بتوقيت بلغ 13:24:2، وفي آخر أشواط الفترة المسائية المخصص للزمول المهجنات انتزع «مولع» لمحمد عويضة بالحطم العامري ناموس الشوط والمركز الأول ليحرز الدرع و200 ألف درهم بعد أن قطع مسافة الشوط بزمن قدره 13:09:3، وجاء «شاهين» لخليفة سلطان بالرشيد السويدي في المركز الثاني بزمن قدره 13:12:، ووصل ثالثا «الطاغي» لحمد محمد بالقرين العامري بزمن بلغ 13:15:3، وبعد ختام الأشواط توج عبدالله مبارك المهيري مدير اتحاد سباقات الهجن الفائزين بالرموز الثمانية في ختام مشوار هجن الجماعة في جائزة زايد الكبرى.

هجن الشيوخ تعزف لحن الختام

الوثبة (الاتحاد)

تختتم مساء اليوم منافسات زايد الكبرى 2017 -2018 بإقامة تحديات هجن أصحاب السمو الشيوخ لفئات الثنايا والحول والزمول على أرضية الميدان الغربي بمنطقة الوثبة، وحددت اللجنة المنظمة 8 أشواط للرموز، على أن تبدأ في الفترة المسائية لمسافة 8 كلم، وتنطلق الأشواط بفئة «الثنايا» وشوطي الأبكار المحليات والمهجنات ويحصل خلالهما الفائز على خنجر و300 ألف درهم وفي الشوطين الثالث والرابع المخصصين للجعدان المحليات والمهجنات يحصل الفائز على الدرع و200 ألف درهم، وفي أشواط «الحول والزمول» ينال الفائز بأشواط الحول المحليات والمهجنات على الخنجر و300 ألف درهم، وفي أشواط الزمول المحليات والمهجنات يحصل الفائز على الدرع و200 ألف درهم، كما يحصل الفائزون إلى المركز الخامس على جوائز نقدية قيمة.