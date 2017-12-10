34 نجمـاً دافعوا عن شعار الفريقين!

القاهرة (الاتحاد)

شهدت عملية انتقالات اللاعبين بين الغريمين في مدينة مانشستر عبر التاريخ تحول 34 نجماً من هذا الفريق إلى الآخر، وكان أول من قام بذلك هو الاسكتلندي ويليام دوجلاس الذي لعب أولاً في صفوف السيتي لمدة 4 أعوام ما بين 1890 و1894 ثم انتقل لقلعة يونايتد من عام 1894 حتى 1896.

لكن يعتبر الاسكتلندي دينيس لو هو أول صفقة بارزة من مانشستر سيتي إلى يونايتد أيضاً عندما انتقل إلى القلعة الحمراء في عام 1962 بعد عام واحد فقط في صفوف السماوي، ولعب لو مع الشياطين لمدة 11 عاماً ليصبح إحدى أساطيره التهديفية بجانب قيادته للفريق نحو العديد من الألقاب المحلية والقارية ليتوج بجائزة الكرة الذهبية عام 1964 قبل أن ينهي مسيرته في صفوف السيتي مرة أخرى في موسم 1973/1974 الذي شهد تسجيله لهدف في شباك يونايتد أدى إلى هبوطه إلى الدرجة الأدنى!

برايان كيد هو أحد عمالقة يونايتد الذين لعبوا في صفوفه لمدة 7 أعوام قبل أن يقرر الانتقال إلى أرسنال ومنه إلى السيتي في عام 1976، وساهم كيد في تتويج الشياطين الحمر بلقب دوري أبطال أوروبا عام 1968 وعمل كمساعد مدرب مع كلا الفريقين بعد اعتزال اللعب، ومن الأسماء البارزة أيضاً الحارس الدنماركي القدير بيتر شمايكل الذي وصفه السير أليكس فيرجسون بأنه صفقة القرن حيث لعب في القلعة الحمراء لمدة 8 سنوات صار خلالها أيقونة لامعة في تاريخها بعد تتويجه بخمسة ألقاب في الدوري ولقب دوري الأبطال عام 1999، ثم انتقل إلى السيتي لمدة موسم واحد 2002/2003 وهو في الثامنة والثلاثين من عمره.

أندي كول المهاجم الإنجليزي الشهير لعب هو الآخر مع يونايتد في الفترة من 1995 حتى 2001 ثم انتقل للعب في صفوف السيتي بين عامي 2005 و2006، كما أن الأرجنتيني كارلوس تيفيز هو أحد أشهر النجوم الذين ارتدوا قميصي الفريقين وبدأ كارليتوس مع المان من عام 2007 حتى 2009 ثم مع السيتيزن من 2009 حتى 2013، وفاز مع اليونايتد بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية بجانب التتويج المحلي في البريميرليج مرتين قبل أن يضيف الثالثة مع السماوي!