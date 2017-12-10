القاهرة (الاتحاد)

174 مواجهة جمعت بين السيتي واليونايتد في ديربي مانشستر عبر التاريخ، 156 منها كانت في مسابقة الدوري الإنجليزي، وعبر 136 عاماً تفوق الشياطين في عدد مرات الفوز بإجمالي 72 انتصاراً مقابل 50 فوزاً للبلومون وانتهت 52 مواجهة بالتعادل، وكانت المباراة الأولى التي جمعت بين الفريقين قد أقيمت في نوفمبر من عام 1881 وانتهت بفوز اليونايتد بنتيجة 3/ 1، لكن حمل الفريقان أسماء مختلفة في تلك الحقبة حيث كان كلاهما عبارة عن فريق صغير ضمن مدينة مانشستر وليس كما يراهما العالم الآن.

ورغم تفوق الشياطين التاريخي في تلك المواجهات، فإن أغلب النتائج الكبرى كانت من نصيب السيتي الذي سحق غريمه بستة أهداف مقابل هدف واحد مرتين، الأولى كانت في عام 1926 والثانية في 2011 بجانب فوز البلومون أيضاً بخماسية نظيفة عام 1955، في حين كان فوز اليونايتد الأكبر بخمسة أهداف نظيفة أيضاً في عام 1994، لكن التاريخ يذكر أيضاً أنه في عام 1941 تمكن يونايتد من الفوز بسبعة أهداف مقابل هدف وحيد للسيتيزن، لكنها لم توثق كنتيجة رسمية لأنها أقيمت أثناء الحرب العالمية في مباريات لم تصنف ضمن منافسات الدوري الإنجليزي آنذاك!

أول مباراة أقيمت بين الفريقين ضمن المستوى الممتاز كانت في عام 1906 حيث فاز السيتي بنتيجة 3/ 1، في حين شهد عام 1889 اللقاء الأول الذي لعب تحت الأضواء الكاشفة ليلاً، وخلال حقبة السبعينيات شهدت مواجهات الديربي العديد من الأحداث المؤسفة والغريبة، حيث شهدت مباراة عام 1970 إصابة عنيفة لمدافع السيتي وقتها، جلين باردوي، على يد جورج بست الذي حطم ساق لاعب السيتي، وفي عام 1971 هجم لاعب السيتي فرانسيس لي على حكم المباراة وأوقعه أرضاً بسبب غضبه من احتساب خطأ ضده لصالح جورج بست أيضاً، وفي موسم 1973/ 1974 كانت الواقعة الأكثر طرافة عندما أشهر حكم لقاء الدور الأول البطاقة الحمراء في وجه لاعبين من الفريقين وهما مايك دويل ولو ماكاري لكنهما رفضا الانصياع للأمر والخروج من الملعب، وهو ما دفع الحكم لاصطحاب باقي لاعبي الفريقين إلى غرفات تغيير الملابس لحين مغادرة كليهما لأرض الميدان!

وتفوق السيتي مؤخراً في مواجهات الديربي حيث فاز في خمس مباريات خلال آخر 10 مواجهات جمعت بينهما في مختلف البطولات في حين تعادلا مرتين مقابل فوز اليونايتد ثلاث مرات، ويبحث جوارديولا هذه المرة عن انتصاره التاسع في مواجهاته المباشرة مع مورينيو في حين يأمل البرتغالي في تحقيق الفوز الخامس ليحافظ على آماله في المنافسة على لقب البريميرليج، وكانت المواجهات بينهما قد آلت إلى نتيجة التعادل في 7 مناسبات.

ويعد ريان جيجز أسطورة المان يونايتد هو أكثر اللاعبين ظهوراً في ديربي مانشستر حيث لعب 36 مباراة، كما يتصدر واين روني قائمة هدافي الديربي برصيد 11 هدفاً لصالح المان يليه ثنائي السيتي السابق جو هايس وفرانسيس لي بتسعة أهداف في حين يأتي النجم الحالي للبلومون، الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، في المرتبة الرابعة برصيد 8 أهداف بالتساوي مع إريك كانتونا وبريان كيد الذي أحرز خمسة أهداف بالقميص الأحمر وثلاثة أهداف لصالح السماوي.