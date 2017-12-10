القاهرة (الاتحاد)
174 مواجهة جمعت بين السيتي واليونايتد في ديربي مانشستر عبر التاريخ، 156 منها كانت في مسابقة الدوري الإنجليزي، وعبر 136 عاماً تفوق الشياطين في عدد مرات الفوز بإجمالي 72 انتصاراً مقابل 50 فوزاً للبلومون وانتهت 52 مواجهة بالتعادل، وكانت المباراة الأولى التي جمعت بين الفريقين قد أقيمت في نوفمبر من عام 1881 وانتهت بفوز اليونايتد بنتيجة 3/ 1، لكن حمل الفريقان أسماء مختلفة في تلك الحقبة حيث كان كلاهما عبارة عن فريق صغير ضمن مدينة مانشستر وليس كما يراهما العالم الآن.
ورغم تفوق الشياطين التاريخي في تلك المواجهات، فإن أغلب النتائج الكبرى كانت من نصيب السيتي الذي سحق غريمه بستة أهداف مقابل هدف واحد مرتين، الأولى كانت في عام 1926 والثانية في 2011 بجانب فوز البلومون أيضاً بخماسية نظيفة عام 1955، في حين كان فوز اليونايتد الأكبر بخمسة أهداف نظيفة أيضاً في عام 1994، لكن التاريخ يذكر أيضاً أنه في عام 1941 تمكن يونايتد من الفوز بسبعة أهداف مقابل هدف وحيد للسيتيزن، لكنها لم توثق كنتيجة رسمية لأنها أقيمت أثناء الحرب العالمية في مباريات لم تصنف ضمن منافسات الدوري الإنجليزي آنذاك!
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وتفوق السيتي مؤخراً في مواجهات الديربي حيث فاز في خمس مباريات خلال آخر 10 مواجهات جمعت بينهما في مختلف البطولات في حين تعادلا مرتين مقابل فوز اليونايتد ثلاث مرات، ويبحث جوارديولا هذه المرة عن انتصاره التاسع في مواجهاته المباشرة مع مورينيو في حين يأمل البرتغالي في تحقيق الفوز الخامس ليحافظ على آماله في المنافسة على لقب البريميرليج، وكانت المواجهات بينهما قد آلت إلى نتيجة التعادل في 7 مناسبات.
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