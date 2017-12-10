بيـب هـو أفضـل خيـار لتدريب يونايتد!

القاهرة (الاتحاد)
خطف ديربي مانشستر الأنظار هذا الأسبوع في الصحافة الإنجليزية، وأفردت المواقع والصحف في إنجلترا العديد من الصفحات لتلك الموقعة الكبرى، التي قد تحدد بشكل كبير مسار درع البريميرليج نحو إحدى القلعتين، وبالطبع كانت تصريحات المديرين الفنيين للفريقين، بجانب العديد من التقارير وآراء النجوم القدامى والمحللين موضع اهتمام كبير، ولعل اتهام جوزيه مورينيو للاعبي السيتي بأنهم يتعمدون السقوط للحصول على أخطاء لصالحهم، كان بمثابة إلقاء حجر في الماء الراكد، فبعد الحديث الرائع من جانب البرتغالي عن قوة وبراعة مانشستر سيتي ومدح مدربه جوارديولا، فاجأ مورينيو الجميع كالعادة بالتهكم على لاعبي البلومون قائلاً بأن قليلاً من الرياح تلقي بهم أرضاً، محذراً حكم المباراة من عدم الالتفات لهذا الأمر خلال مواجهة الديربي، وعاد جوزيه لينتقد دعم بيب لمواطنيه في إقليم كتالونيا الإسباني قائلاً: «إنه أمر جيد لكن لا يجب الزج به في ملاعب الكرة الإنجليزية!».
لكن جاءت تصريحات جوارديولا على النقيض تماماً حيث اتسمت بالدبلوماسية والرقى الشديدين، حيث قال إنه ومورينيو بمثابة التوأم فيما يتعلق بالسعي لحصد الألقاب والرغبة في النجاح والتميز، وأكمل بأنه أبداً لا يحب انتقاد طريقة لعب أي مدرب لأنه إذا أجادها فهو ناجح حتى لو اختلف الكل حولها، وأكد بيب على أن صراع الدوري لا يزال ممتداً، ولن يحسم بشكل نهائي عقب مباراة الديربي، وأبدى رغبته في أن يقدم فريقه مباراة جيدة، مشيراً إلى سعادته بالذهاب إلى أولد ترافورد لأنه حسب قوله يعشق تلك المواجهات الكبرى، ولم يتطرق المدرب الإسباني على الإطلاق للتعليق على تصريحات مورينيو.
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صحيفة إكسبريس ربطت في هذا التقرير بين حديث أسطورتى مانشستر يونايتد وأبرزت كلمات الجناح الروسي الذي قال إنه يصنف جوارديولا حالياً بدرجات أعلى بكثير من مورينيو، وأن ما يقدمه السيتي تحت قيادته هو كرة قدم حقيقية وليست مثلما يفعل مورينيو، ونشرت بعض تصريحات النجم الإيفواري يايا توريه لاعب السيتي عندما قال بأن المدرب البرتغالي سيدافع في ملعبه ويعتمد على الهجمات المرتدة فقط، مثلما فعل أمام أرسنال لأن مورينيو يخشى بالفعل من طريقة عمل بيب التي قد تكلفه هزيمة كبرى!
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واستطلعت الصحيفة أيضاً آراء ثلاثة نجوم سابقين هم آلان شيرر وأيان رايت وداني هيجينبوثام فيما يخص ديربي مانشستر، حيث أكد رايت على إمكانية فوز اليونايتد ومن ثم اللحاق بالسيتي على القمة، في حين قال شيرر وداني إن الخسارة ستطيح بآمال الشياطين بالفعل، واتفق الثلاثة على أن دي خيا هو العنصر الأبرز في صفوف المان بينما تعددت أسماء نجوم السيتي القادرة على صناعة الفارق، وانتقدوا كذلك طريقة مورينيو التي قال عنها شيرر إنها مملة!