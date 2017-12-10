خميس إسماعيل: هدفا الدقيقة الواحدة أربكا الحسابات



تاريخ النشر: الأحد 10 ديسمبر 2017 دبي (الاتحاد) ذكر خميس إسماعيل لاعب وسط شباب الأهلي دبي، أن هدفي الوصل الأول والثاني في شباك فريقه خلال دقيقة واحدة في الحصة الأولى، أربكا الحسابات، لافتاً إلى أن سيناريو الهدفين غير متوقع لأي لاعب، وأوضح «بعد النتائج السلبية الماضية والتعادل في ست مباريات على التوالي، رغبنا في تغيير الصورة في مباراة الفرصة الأخيرة أمام الوصل، ولكننا لم نظهر بالشكل المطلوب، وأعتقد أن الهدفين أربكا الحسابات». وأضاف «دخلنا الشوط الثاني للمباراة بشكل أفضل، وحصلنا على أكثر من فرصة لم تستغل على النحو المطلوب، وفي المقابل استقبلت شباكنا هدفاً ثالثاً من ركلة حرة أنهى المباراة»، ولفت إلى أن تغيير الجهاز الفني للفريق والاستعانة بمهدي علي ليس عذراً للاعبين بحكم تواجد نحو ثمانية لاعبين حالياً مع مهدي علي في المنتخبات الوطنية خلال السنوات الماضية، وختم «رسالتي لجمهور شباب الأهلي دبي، بأننا كلاعبين نعمل بشكل جدي وكبير خلال التدريبات، ولا يوجد أي لاعب راض عن نتائج الفريق ».