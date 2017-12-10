ليما: روح الانتصار وراء حسم النقاط الثلاث

دبي (الاتحاد)

أكد البرازيلي فابيو ليما أهمية قرار إدارة الوصل بتجديد تعاقدها مع «نجم الفريق»، لنحو أربعة مواسم جديدة تنتهي بنهاية موسم 2022، حينما قاد «الإمبراطور» للفوز الثمين والمستحق أمام شباب الأهلي دبي بثلاثية نظيفة، أسهم فيها ليما بشكل كبير بتسجيله الهدف الأول من تسديدة يسارية، وصناعة الثاني، قبل أن يحصل على ركلة حرة على مشارف منطقة جزاء المنافس سجل بواسطتها كاسيرس الهدف الثالث.

وعزز ليما صدارته لقائمة هدافي الدوري في الموسم الحالي بالهدف رقم 12، وال 73 في سجل مشاركاته مع الفريق في الدوري، حيث بات على بعد خمسة أهداف فقط من معادلة أهداف ناصر خميس نجم الوصل السابق وصاحب المركز الثالث في قائمة هدافي الفريق في الدوري على مدار تاريخه، بجانب اقترابه أيضاً من دخول قائمة توب 20 لأفضل هدافي دوري الإمارات.

ورفض ليما وصفه بنجم الفريق ومصدر خطورته، قائلا «أنا جزء صغير من منظومة النجاح بفرقة الفهود، عند انضمامي للفريق كان هناك نجوم كبار مثل أوليفيرا، حيث يعمل كل لاعب على تقديم أفضل ما عنده والمساهمة في نجاح الفريق صاحب التاريخ الكبير»، معبرا عن سعادته بتجديد عقده والاستمرار حتى 2022 حيث يشعر بأن الوصل بيته الثاني، ويجد راحة كبيرة باللعب في صفوفه، مبدياً ارتياحه للمكانة التي يحظى بها لدى الجماهير الذين يدعمونه بقوة.

وتمنى ليما أن يتوج في نهاية الموسم بلقب دوري الخليج العربي، حتى يكون مكافأة لجهود الفريق، ويفتح المجال لتحقيق المزيد من الألقاب والبطولات خلال المواسم المقبلة.

وبخصوص الفوز على شباب الأهلي دبي، أكد أن الروح الانتصارية وراء حسم النقاط الثلاث، حيث دخل اللاعبون برغبة قوية للفوز، مما أهلهم للسيطرة على مجريات اللقاء وتسجيل ثلاثة أهداف كاملة أكدت تفوق الفهود خلال الدور الأول للدوري.