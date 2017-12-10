ليما: روح الانتصار وراء حسم النقاط الثلاث

دبي (الاتحاد)
أكد البرازيلي فابيو ليما أهمية قرار إدارة الوصل بتجديد تعاقدها مع «نجم الفريق»، لنحو أربعة مواسم جديدة تنتهي بنهاية موسم 2022، حينما قاد «الإمبراطور» للفوز الثمين والمستحق أمام شباب الأهلي دبي بثلاثية نظيفة، أسهم فيها ليما بشكل كبير بتسجيله الهدف الأول من تسديدة يسارية، وصناعة الثاني، قبل أن يحصل على ركلة حرة على مشارف منطقة جزاء المنافس سجل بواسطتها كاسيرس الهدف الثالث.
وعزز ليما صدارته لقائمة هدافي الدوري في الموسم الحالي بالهدف رقم 12، وال 73 في سجل مشاركاته مع الفريق في الدوري، حيث بات على بعد خمسة أهداف فقط من معادلة أهداف ناصر خميس نجم الوصل السابق وصاحب المركز الثالث في قائمة هدافي الفريق في الدوري على مدار تاريخه، بجانب اقترابه أيضاً من دخول قائمة توب 20 لأفضل هدافي دوري الإمارات.
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وتمنى ليما أن يتوج في نهاية الموسم بلقب دوري الخليج العربي، حتى يكون مكافأة لجهود الفريق، ويفتح المجال لتحقيق المزيد من الألقاب والبطولات خلال المواسم المقبلة.
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