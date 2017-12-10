عادل عزت: الحدث لا يتعارض مع الاستعداد للمونديال

دبي(الاتحاد)

أكد عادل عزت، رئيس الاتحاد السعودي، أن منتخب بلاده سيشارك في خليجي 23 بالكويت، وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام سعودية أمس« نحن في منتهى السعادة، وقمة النشوة، بعد رفع الإيقاف الدولي عن الكويت، سندعم هذا التوجه بكل قوة، الجهد الذي بذله تركي آل الشيخ، مع القيادات في الكويت، لإعادة النشاط الكروي فيها من قبل الاتحاد الدولي، أمر ملحوظ»

وأضاف« ننتظر إقرار إقامة خليجي 23 في الكويت، وتحديد تواريخها، لكي نشارك في المنافسات». ونفى عزت، وجود تعارض بين المشاركة في خليجي 23، وبرنامج الإعداد للمونديال، موضحا«كل شيء يعتمد على موعد البطولة الخليجية، وسنحدد أي فريق سنشارك به فيها»، وهو ما تم تفسيره على أنه خيار مطروح أمام الأخضر، للمشاركة في البطولة بالصف الثاني.

وختم عادل عزت قائلا« نحن ملتزمون بالاستعداد الجيد للمونديال، لكننا نريد أيضًا أن نشارك بشكل فعال في كأس الخليج».