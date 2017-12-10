دبي(الاتحاد)

أرسل الاتحاد البحريني موافقة رسمية لنظيره الكويتي، يؤكد المشاركة في بطولة خليجي 23 التي تقام في الكويت.

وكشف الشيخ علي آل خليفة، رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم، جاهزية المنتخب الأول للمشاركة في البطولة، من الآن، حيث تم تكليف المدرب التشيكي سكوب، ببدء تجهيز قائمة الأحمر للبطولة ودخول معسكر مغلق، فيما أوضح آل خليفة، أن تنسيقا مستمراً مع الإمارات والسعودية من أجل تأكيد مشاركتهما معا، لتصبح المشاركة ثلاثية في البطولة بالكويت.

من جانب آخر أوضح الشيخ خالد بن سلمان آل خليفة، نائب رئيس الاتحاد البحريني للشؤون الفنية، أن الاتحاد شرع في إعداد الترتيبات الإدارية والفنية، المتعلقة بمشاركة المنتخب البحريني الأول في النسخة 23 لبطولة كأس الخليج والمقررة في 22 ديسمبر الجاري بدولة الكويت الشقيقة.

وكشف خالد بن سلمان أن عملية تفريغ اللاعبين للبطولة ستتم اعتباراً من يوم غداً، وذلك بعد أن تم تعديل البرنامج التدريبي، من قبل الجهاز الفني للمنتخب ليتضمن تكثيف التدريبات، والتي قد تتحول إلى حصتين تدريبيتين صباحية ومسائية في الفترة القادمة، التي تسبق البطولة بواقع عشرة أيام وهي الفترة التي تشهد توقفاً للمسابقات المحلية.