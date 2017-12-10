«أبوظبي الأول»: اكتتاب «أدنوك للتوزيع» سجل رقماً قياسياً في عدد الطلبات

أبوظبي (الاتحاد)

حظي الاكتتاب العام لشركة أدنوك للتوزيع الذي انطلق الأسبوع الماضي، بإقبال كبير من قبل المستثمرين، فحظيت شريحة الأفراد التي أغلق الاكتتاب فيها بتاريخ 7 ديسمبر باهتمام كبير من قبل المستثمرين المحليين.

وتمت تغطية الاكتتاب فيها بمعدل 22 ضعفا بقيمة 3.49 مليار درهم، مما مكّن شركة أدنوك للتوزيع من مضاعفة حجم شريحة المستثمرين الأفراد من 5% إلى 10% من إجمالي حجم الاكتتاب.

في حين حظيت شريحة المؤسسات بإقبال كبير من قبل المستثمرين من المؤسسات الدولية العريقة، وتمت تغطيتها بمعدل عالٍ. وسجل سعر السهم 2.50 درهم، وبلغ حجم الأسهم المكتتب عليها 10% من إجمالي أسهم الشركة. ويشكل هذا الاكتتاب العام الذي فاقت قيمة الاكتتابات فيه مبلغ 3 مليارات درهم التي تم تحديدها، خطوة هامة في مسيرة شركة أدنوك، استناداً إلى استراتيجية الشركة التي تم الإعلان عنها مطلع العام الحالي. كما يعكس نهج شركة أدنوك الاستباقي لإدارة أصولها ورأس مالها، حيث تتطلع إلى تحقيق قيمة أفضل ضمن مختلف قطاعات أعمالها.

وقال أندريه صايغ، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول ورئيس قطاع الخدمات المصرفية للمؤسسات والاستثمار للمجموعة: «حقق الاكتتاب استجابة كبيرة من قبل المستثمرين، وسجل رقماً قياسياً بعدد الطلبات المقدمة.

ويعّد أول اكتتاب دفتري ودولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وستكون أسهم أدنوك للتوزيع أول وأكبر أسهم لشركة تجزئة يتم إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ما يسهم في توفير خيارات أوسع وأكثر تنوعاً للمستثمرين في هذا القطاع. وستساهم الشركة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية بشكل مباشر إلى الدولة».

ويعد الاكتتاب خطوة هامة لشركة أدنوك، حيث يمثل الإدراج الأول لواحدة من شركاتها التابعة، وسبق الاكتتاب صدور أول سندات لشركة أدكوب الشهر الماضي، والتي تندرج ضمن مجموعة أدنوك حيث قام بنك أبوظبي الأول بدور مدير الاكتتاب المشترك لهذه الصفقة أيضاً.