«أبوظبي الأول»: اكتتاب «أدنوك للتوزيع» سجل رقماً قياسياً في عدد الطلبات

أبوظبي (الاتحاد)
حظي الاكتتاب العام لشركة أدنوك للتوزيع الذي انطلق الأسبوع الماضي، بإقبال كبير من قبل المستثمرين، فحظيت شريحة الأفراد التي أغلق الاكتتاب فيها بتاريخ 7 ديسمبر باهتمام كبير من قبل المستثمرين المحليين.
وتمت تغطية الاكتتاب فيها بمعدل 22 ضعفا بقيمة 3.49 مليار درهم، مما مكّن شركة أدنوك للتوزيع من مضاعفة حجم شريحة المستثمرين الأفراد من 5% إلى 10% من إجمالي حجم الاكتتاب.
|
وقال أندريه صايغ، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول ورئيس قطاع الخدمات المصرفية للمؤسسات والاستثمار للمجموعة: «حقق الاكتتاب استجابة كبيرة من قبل المستثمرين، وسجل رقماً قياسياً بعدد الطلبات المقدمة.
|
ويعد الاكتتاب خطوة هامة لشركة أدنوك، حيث يمثل الإدراج الأول لواحدة من شركاتها التابعة، وسبق الاكتتاب صدور أول سندات لشركة أدكوب الشهر الماضي، والتي تندرج ضمن مجموعة أدنوك حيث قام بنك أبوظبي الأول بدور مدير الاكتتاب المشترك لهذه الصفقة أيضاً.