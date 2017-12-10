أول سيارة رياضية مصنوعة في الإمارات تسلم لمالكها

دبي (الاتحاد)

تم تسليم سيارة «جانارلي ديزاين-1» أول سيارة رياضية مكشوفة بمقعدين تم تصميمها وتصنيعها في مدينة دبي لمالكها الجديد اليوم خلال فعاليات معرض جلف كونكورس في فندق برج العرب بدبي. وكان غوراف دهار المعروف بشغفه بالسيارات الكلاسيكية أول شخص مهتم بشراء السيارة عندما سمع عنها للمرة الأولى في عام 2015 وتابع مجريات عملية صنعها من مرحلة التصميم إلى المرحلة الأخيرة. وتستوحي السيارة تصميمها من السيارات الرياضية العريقة من خمسينيات وستينيات القرن الماضي مثل سيارة فيراري تيستا روسا موديل 1957 وسيارة شيلبي إيه سي كوبرا موديل 1962. وحرص المصمم أنطوني جانارلي على تطوير سيارة رياضية مكشوفة تم تجريدها عمداً من أنظمة مساعدة القيادة المتقدمة وملحقات الراحة لتوفير تجربة قيادة مميزة.

وتمثل السيارة مزيجاً من الأناقة والعراقة مع الأداء العالي، حيث إنها مزودة بمحرك V6 بسعة 3.5 لتر من نيسان يوجد خلف السائق، ويولد قوة 310 أحصنة. أما الهيكل الخارجي فمصنوع من الألياف الزجاجية والألياف الكربونية ويزن 810 كيلوجرامات فقط. وعمل جانارلي، الذي سبق له أن قام بتصنيع سيارتي ليكان وفينير لصالح شركة دبليو موتورز، مع فريدريك جويلوت لتطوير سيارة «ديزاين-1» إضافة إلى تصميم سيارة «زاروق ساند ريسر» للقيادة على الطرق الوعرة والتي تقترب من الانتهاء أيضاً. وتأتي سيارة «ديزاين-1» بسعر يبلغ 230 ألف درهم وتتميز بأعلى مستويات الأداء القوي والتصميم المميز.